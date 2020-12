Frosinone. Accordo AIISF, federata Fedaiisf, e ASL

Date le caratteristiche professionali degli Informatori – aggiunge l’esponente regionale della federazione – sarà importante il loro ruolo nel creare consenso alla cultura del vaccino anche per mezzo di incontri con le categorie di pazienti più esposte e per contrastare le fake news sempre in agguato; darà infine la giusta luce, quella scientifica, a degli operatori sanitari la cui figura fu voluta in sede di costituzione del Servizio Sanitario Nazionale».

Fonte: L’Inchiesta – 30 dicembre 2020