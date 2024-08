Fuoriuscita di ammoniaca in un’azienda di generici a Paullo. 11 intossicati, uno grave

Fuoriuscita di ammoniaca in un’azienda farmaceutica: 11 operai intossicati, uno è grave

Uno sversamento di ammoniaca in un’azienda farmaceutica di Paullo (Milano) ha intossicato indici operai: uno di loro è stato ricoverato in ospedale.

Fanpage – 27 agosto 2024 – di Fabrizio Capecelatro

Nella notte fra lunedì 26 e martedì 27 agosto si è verificata una fuoriuscita di ammoniaca in un’azienda farmaceutica di Paullo, in provincia di Milano.

Undici operai sono rimasti intossicati e uno di loro ha anche avuto bisogno del ricovero in ospedale, viste le sue condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, che ora dovranno ricostruire le cause dell’incidente.

Durante la chiusura estiva sono stati eseguiti dei lavori di pulizia e manutenzione. Per motivi che sono in corso di verifica, una valvola non era stata chiusa correttamente e alla ripresa delle lavorazioni c’è stata una fuoriuscita di una soluzione acquosa contenente ammoniaca al 30% che ha causato un forte odore nell’area circostante. L’incidente è avvenuto poco dopo trascorsa la mezzanotte di oggi.

L’intervento della squadra di emergenza interna ha individuato immediatamente la causa e ha messo in atto il protocollo di sicurezza interrompendo la fuoriuscita. Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e un’ambulanza sono intervenuti dopo una segnalazione, verificando la corretta estinzione del problema.

E Il personale sanitario si è preso cura degli undici operai sul posto, mentre per uno di loro è stato necessario in trasferimento in pronto soccorso.

Un 27enne di origini romene è infatti stato trasferito d’urgenza in ospedale, ma dopo le cure necessarie è comunque in buone condizioni di salute. Nel frattempo i Vigili del fuoco e i carabinieri intervenuti sul posto hanno effettuato i rilievi per individuare le cause della fuoriuscita di ammoniaca.

Dal sito Cambrex di Paullo Milano, vengono sviluppati e prodotti proprietari (API generiche – principi attivi -) e vengono forniti servizi di produzione a contratto per intermedi e API personalizzate su scala commerciale. Il portafoglio prodotti include attualmente più di 70 API generiche, nonché intermedi e derivati, tutti realizzati secondo gli standard cGMP.

Il sito è composto da sette reparti di produzione farmaceutica, tra cui capacità di essiccazione, finitura e purificazione. La struttura dispone anche di un impianto pilota completo e di laboratori di sviluppo e analisi personalizzati.

Cambrex porta ai suoi partner farmaceutici oltre 40 anni di esperienza nella produzione di API generiche. Dai siti in Italia, Svezia e Stati Uniti, Cambrex è un fornitore leader a livello mondiale di oltre 70 API generiche, prodotte secondo gli standard cGMP. Oltre ai principi attivi farmaceutici, tra cui sostanze controllate, vengono offerti intermedi, acidi nitroftalici e derivati, derivati ​​della piridina, composti chirali e diverse API varie. (Fonte Cambrex)