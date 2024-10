GSK. Accordo negli USA per chiudere le 80.000 cause Zantac.

Le azioni GSK balzano dopo l’accordo da 2,2 miliardi di dollari per Zantac

L’accordo risolve 80.000, il 93%, dei casi pendenti negli Stati Uniti

Per GSK è il miglior guadagno sul FTSE-100, il miglior guadagno giornaliero da dicembre 2022

Registrerà un addebito di 1,8 miliardi di sterline nei risultati del terzo trimestre

10 ottobre (Reuters) – Le azioni GSK (GSK.L), sono balzate fino al 6,5% giovedì dopo che la casa farmaceutica britannica ha raggiunto un accordo da 2,2 miliardi di dollari per le cause legali negli Stati Uniti che sostenevano che il suo farmaco per il bruciore di stomaco Zantac, non più in commercio, causasse il cancro.

L’accordo, annunciato mercoledì, è stato di gran lunga inferiore alle aspettative di molti analisti e investitori, inclusa la proiezione di JP Morgan di 3,5 miliardi di dollari. Gli analisti di Barclays lo hanno descritto come uno “scenario migliore in termini di accordo aggregato”.

L’accordo risolve 80.000, cioè il 93%, dei casi pendenti contro la società negli Stati Uniti. Gli analisti di Jefferies e di altre fonti hanno affermato che la notizia ha sbloccato il mercato azionario dalla questione, che ha perseguitato GSK per oltre due anni.

“L’accordo di 2,2 miliardi di dollari è inferiore alle aspettative di mercato di 3,5 miliardi di dollari e l’annuncio è arrivato prima del previsto. Le nuvole di Zantac si stanno sollevando e GSK probabilmente risolverà rapidamente i pochi casi rimanenti”, ha affermato Lucy Coutts, direttrice degli investimenti presso la società di gestione patrimoniale JM Finn, che detiene azioni GSK.

“È importante sottolineare che i guadagni principali di GSK non sono stati influenzati, quindi gli investitori possono ora concentrarsi sulla consegna della pipeline in fase avanzata da parte di GSK”, ha detto Coutts a Reuters.

Le preoccupazioni relative alle cause legali e ai potenziali risarcimenti hanno cancellato quasi 40 miliardi di dollari dai valori di mercato combinati di GSK, Sanofi (SASY.PA), Pfizer (PFE.N), e Haleon (HLN.L) che hanno anche venduto il farmaco, fino ad agosto 2022.

Le azioni GSK sono state le migliori nell’indice di riferimento FTSE (.FTSE), giovedì e sono sulla buona strada per il loro miglior guadagno percentuale giornaliero da dicembre 2022.

La società pagherà anche 70 milioni di $ per chiudere una causa correlata intentata da un whistleblower da un laboratorio del Connecticut. (ndr.: Valisure, laboratorio americano specializzato in test di purezza e sicurezza di farmaci e prodotti di consumo. Questo aveva affermato che Gsk sapeva e aveva nascosto al governo statunitense i rischi di Zantac).

GSK non ha ammesso alcun illecito o responsabilità negli accordi, e ha affermato che erano nel migliore interesse a lungo termine della società per evitare il rischio di un contenzioso continuo.

La società prevede di registrare un addebito di 1,8 miliardi di sterline (2,4 miliardi di $) nei suoi risultati del terzo trimestre a causa degli accordi, senza alcun impatto sui suoi piani di investimento.

Reuters – By Maggie Fick and Yamini Kalia

Nota: Lo Zantac, approvato per la prima volta dalle autorità statunitensi nel 1983, è diventato il farmaco più venduto al mondo nel 1988 e uno dei primi a superare il miliardo di dollari di vendite annuali. Ma nel 2020 la Food and Drug Administration (Fda) ha chiesto ai produttori di ritirarlo dal mercato, citando il timore che la ranitidina, con il tempo o se esposta al calore, potesse degradarsi nell’agente cancerogeno Ndma

LE CAUSE DEGLI ALTRI PRODUTTORI DI ZANTAC

(Fonte: Startmag – 10 ottobre 2024)

La mossa di Gsk, tuttavia, non pone fine al contenzioso su Zantac, poiché altre case farmaceutiche, tra cui Boehringer Ingelheim, stanno ancora affrontando dei processi.

Pfizer, invece, lo scorso maggio ha accettato di patteggiare più di 10.000 cause che riguardano il farmaco ma, nonostante la portata dell’accordo, secondo le testimonianze raccolte da Bloomberg, questo “non risolve completamente l’esposizione dell’azienda alle richieste di risarcimento per lo Zantac”.

E Sanofi, che quando lo ha ritirato volontariamente nel 2019 ha registrato una svalutazione di 352 milioni di euro, nell’aprile di quest’anno ha accettato di pagare più di 100 milioni di dollari per risolvere circa 4.000 casi.

La maggior parte delle cause ancora in corso nei tribunali statali, afferma Reuters, si trova nel Delaware, dove a giugno un giudice ha permesso ai querelanti di presentare una testimonianza di esperti, secondo cui lo Zantac avrebbe causato il cancro. Le aziende farmaceutiche hanno cercato di opporsi, sostenendo che non era basata su prove scientifiche solide e stanno facendo appello alla Corte Suprema del Delaware contro la decisione del giudice.

Va infine ricordato che le case farmaceutiche hanno comunque ottenuto un’importante vittoria quando, nel 2022, un giudice federale ha respinto più di 5.000 cause in Florida, affermando che i risultati scientifici a sostegno del legame tra Zantac e cancro “erano viziati”.

