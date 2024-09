GSK ha chiuso due accordi legali sul caso Zantac

GSK risolve due cause legali in California relative al farmaco per il bruciore di stomaco Zantac

18 settembre (Reuters) – La casa farmaceutica britannica GSK (GSK.L), ha dichiarato mercoledì di aver accettato di risolvere due cause legali in California che sostenevano che il suo farmaco per il bruciore di stomaco Zantac, ormai fuori produzione, causasse il cancro.

GSK non ammette alcuna responsabilità in nessuno dei due accordi, ha affermato in una dichiarazione.

La casa farmaceutica ha risolto una serie di cause legali relative a Zantac negli ultimi 12 mesi, tra cui diverse in California.

La California è generalmente considerata un ambiente legale più impegnativo per le aziende multinazionali, poiché è noto che i tribunali sono più amichevoli con i querelanti.

Gli ex produttori di Zantac GSK, Pfizer (PFE.N), apri una nuova scheda, Sanofi (SASY.PA), apre una nuova scheda e Boehringer Ingelheim stanno affrontando circa 4.000 reclami presso la corte statale della California e circa 2.000 in vari altri tribunali statali in tutto il paese.

La maggior parte dei casi contro GSK si trovano nel Delaware, dove la casa farmaceutica britannica deve affrontare più di 70.000 cause legali.

La decisione di un giudice del Delaware di giugno di consentire alle cause legali nello stato di andare avanti ha inferto un duro colpo a GSK, che ha fatto ricorso contro la decisione.

Attualmente, secondo la comunità scientifica, non ci sono prove certe ed inconfutabili che la ranitidina aumenti il rischio di cancro, sottolinea GSK

