I° Corso BLSD per la Sezione AIISF di Bologna

Il pomeriggio del 22 aprile presso la Sede della Croce Rossa si è tenuto per la Sezione AIISF di Bologna il I° Corso BLSD (Basic Life Support Defribillation) con certificazione AHA (American Hearth Association), per la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e il trattamento delle emergenze cardiovascolari (ECC), linee guida che sono alla base dei protocolli salvavita utilizzati dagli operatori sanitari, dalle aziende e dagli ospedali degli Stati Uniti e di tutto il mondo.

Il corso fornisce l’abilitazione all’utilizzo del defribillatore (AED) e alla corretta esecuzione della Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) nell’adulto e nel bambino. Per mezzo di una e-card la certificazione è riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna, dal 118 e dal Ministero della Salute.

In apertura dei lavori la graditissima visita dell’Assessore al Welfare del Comune di Bologna Luca Rizzo Nervo, il quale ha portato i suoi saluti e i complimenti per l’iniziativa qualificante per gli Informatori Scientifici, in piena sintonia con le politiche regionali e comunali che da tempo promuovono la partecipazione di volontari laici ad una rete di salvavita che può fare la differenza.

Uno studio della rivista Resuscitation peraltro ha promosso a pieni voti l’app DAE RespondER, completamente integrata alle Centrali Operative 118 regionali, per l’accesso pubblico alla defribillazione. L’uso di questa tecnologia per l’accesso di primi soccorritori diffusi in tutto il territorio regionale ha già consentito di raggiungere il pregevole risultato che nel 13% dei casi l’intervento di volontari laici abbia preceduto quello dei servizi di emergenza medica.

Dunque una occasione qualificante e gradita agli iscritti alla Sezione di Bologna ed è risultata evidente ai docenti, che hanno apprezzato pubblicamente, la grande motivazione, l’interesse e la partecipazione attiva da parte degli Informatori Scientifici discenti.

Obiettivo centrato rispetto alle intenzioni e un grazie agli organizzatori, Cinzia Rossi in primis e il presidente Alberto Bonomo che cura al meglio le relazioni esterne, ma soprattutto al responsabile del centro di formazione Dott. Alessandro Capecchi e ai bravissimi formatori Gianluca, Ambra e Matteo.

____________________________________________________________________

Il secondo Corso si terrà nella medesima sede il 24 giugno.