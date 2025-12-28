News

I lavori più pagati in Germania. Nella classifica dei più pagati, al terzo posto, gli informatori scientifici

N.d.R.:  In Germania l’informatore scientifico del farmaco si chiama “consulente medico farmaceutico” (Pharmaberater o Pharmarefent). In Germania la legge sui medicinali (AMG) del 1978 contiene chi e in quali circostanze può informare gli operatori sanitari sui medicinali. Per poter lavorare come consulente farmaceutico, una delle seguenti formazioni deve essere completata ai sensi del § 75 comma 1 a 2 della legge sui medicinali (AMG):

  • Laurea in farmacia, chimica, biologia, medicina umana o medicina veterinaria.
  • Formazione come assistente tecnico in farmacia (PTA), chimica (CTA), biologia (BTA), medicina umana (MTA) o medicina veterinaria (VTA).

Sito dell’Associazione tedesca pharmaberater

Lavori più Pagati in Germania 2025: La Classifica Top 10 (Anche senza Laurea)

vocidallagermania – 7 dicembre 2025

Stai pensando di trasferirti o vuoi dare una svolta alla tua carriera tedesca? La Germania offre ancora opportunità retributive tra le più alte d’Europa, ma il panorama è cambiato. Non serve necessariamente una laurea per guadagnare bene: in alcuni casi, un tecnico specializzato guadagna più di un architetto.

Basandoci sui report più recenti delle piattaforme Stepstone e Kununu per il 2025, abbiamo stilato la classifica definitiva degli stipendi, dai medici ai controllori di volo, passando per gli artigiani.

I Settori dove lo stipendio vale di più

Prima di guardare il lavoro, guarda il settore. Secondo i dati di Handelsblatt e Stepstone, tre industrie pagano mediamente il 40% in più rispetto alla media nazionale (che si attesta sui 45.800€):

  1. Settore Bancario: Mediana di 65.500€. Gestire i flussi finanziari a Francoforte paga sempre.
  2. Industria Aerospaziale: Alta tecnologia e contratti blindati garantiscono stipendi molto sopra la media.
  3. Industria Farmaceutica: I margini alti delle grandi aziende (come Bayer o BioNTech) si riflettono sulle buste paga.

La regola d’oro citata dagli esperti è semplice: “Grande è meglio”. Le aziende con oltre 5.000 dipendenti pagano mediamente 57.750€, mentre le piccole imprese (sotto i 50 dipendenti) si fermano a una mediana di 40.500€.

Le “Ausbildung” d’oro: Guadagnare tanto senza laurea

È un falso mito che in Germania si diventi ricchi solo con l’università. Il sistema duale (Ausbildung) offre percorsi pratici che portano a stipendi manageriali. Ecco le professioni accessibili senza laurea che pagano meglio:

  • Controllori di Volo (Fluglotsen): È il record assoluto con una media di 76.400€ lordi annui. Richiede nervi d’acciaio, non una laurea.
  • Sviluppatori Software (con Ausbildung): Anche senza ingegneria informatica, chi sa programmare tocca i 59.700€.
  • Impiegati Bancari (Bankkaufmann): Circa 52.000€ dopo la formazione.
  • Tecnici Specializzati (Handwerk): Un Meister (Maestro artigiano) in settori come chimica o meccatronica è introvabile e pagato a peso d’oro.

Laurea e Stipendi: Quanto conta il titolo?

Se è vero che l’artigianato paga, la laurea alza comunque il soffitto di cristallo. Secondo Stepstone, i laureati hanno una mediana di 60.500€, contro i 43.100€ dei non laureati.

Le figure accademiche più pagate sono:

  • Oberarzt (Primario/Aiuto Primario): Mediana di 130.750€.
  • Project Manager IT: Circa 68.500€.
  • Ingegnere Elettronico: Circa 66.250€.

La Classifica: I 10 Lavori più pagati in assoluto (2025)

Secondo i dati reali inseriti dagli utenti sulla piattaforma Kununu, ecco chi occupa il trono delle retribuzioni quest’anno:

  1. 🥇 Wirtschaftsprüfer (Revisore dei Conti): 89.500 €
  2. 🥈 Pilota d’aereo: 88.700 € (Attenzione: alta variabilità in base alla compagnia)
  3. 🥉 Medical Advisor (Consulente Medico Farmaceutico): 86.900 €
  4. Medico (Arzt): 86.700 €
  5. Architetto Software: 84.600 €
  6. Responsabile di Programma (Engineering): 83.800 €
  7. Professore Universitario: 81.900 €
  8. Legal Counsel (Avvocato d’azienda): 81.700 €
  9. Portfolio Manager: 81.300 €
  10. Avvocato: 80.300 €

Dove si guadagna di più: La geografia degli stipendi

Non conta solo cosa fai, ma dove lo fai. Lo stesso lavoro a Monaco viene pagato molto più che a Lipsia (anche se il costo della vita va considerato).

La Top 5 delle città per stipendio medio:

  1. Monaco di Baviera: 56.937 €
  2. Francoforte sul Meno: 56.511 €
  3. Stoccarda: 55.677 €
  4. Wiesbaden: 54.124 €
  5. Bonn: 52.097 €

Conclusione: Come leggere questi numeri

Questi dati dimostrano che la Germania premia la specializzazione, sia essa accademica o tecnica. Se il tuo obiettivo è massimizzare lo stipendio, punta sulle grandi aziende (sopra i 5.000 dipendenti) e sulle regioni del Sud-Ovest. E ricorda sempre: un alto stipendio lordo è inutile se non ottimizzi la tua situazione fiscale.

N.d.R.: un informatore di 57 anni con moglie e un figlio che percepisce uno stipendio lordo di 86.900 €, al netto sono 27.868 € all’anno. Ovviamente è un conto fatto con il redditometro tedesco che non tiene conto delle variabili individuali. Comunque è indicativo su quanto incidono le tasse sul reddito

