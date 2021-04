I nostri lutti. E’ scomparso Paolo Lombardo, ISF di Enna

È prematuramente scomparso Paolo Lombardo, Informatore Scientifico del Farmaco, di Enna.

Dopo la laurea in biologia, aveva iniziato a lavorare come ISF in Chiesi Farmaceutici poi in Almirall ed infine dal 2014 in AstraZeneca. Lascia la moglie e due giovanissimi figli.

I suoi colleghi ci scrivono:

«Ciao Paolo, in questo “Squarcio” di vita trascorso insieme ci hai trasferito tutti i tuoi valori che restano in noi indelebili. Sei sempre con noi!»

Con grande commozione inviamo ai familiari di Paolo le nostre più sentite condoglianze