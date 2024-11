I vincitori dei “Lean Healthcare Award 2024”

Settima edizione del Lean Healthcare Award, il premio rivolto ai migliori progetti di riorganizzazione nel mondo Healthcare. Possono partecipare Aziende Sanitarie Pubbliche e Private e Aziende appartenenti ai settori Healthcare.

Le aziende vincitrici al Lean Healthcare Award 2024

Fiaso – 21 novembre 2024

La competizione ha visto 250 progetti presentati da 98 aziende sanitarie provenienti da 14 regioni, l’Azienda ospedaliera universitaria di Alessandria vince l’‘Oscar’ 2024

È l’Azienda ospedaliera universitaria di Alessandria SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo a vincere l’edizione del Lean Healthcare Award 2024 con un progetto sull’efficientamento del pronto soccorso. Il premio delle eccellenze sanitarie pubbliche e private italiane è giunto quest’anno alla settima edizione. Con oltre 250 progetti presentati da 98 aziende sanitarie provenienti da 14 regioni, la competizione nazionale si conferma un appuntamento fondamentale per l’innovazione nel settore sanitario italiano.

Tanti i progetti in concorso in questa settima edizione degli ‘Oscar’ della sanità, dalla riorganizzazione del percorso oncologico alla teleriabilitazione per i disturbi cognitivi fino all’ottimizzazione del processo di gestione ed emissione degli stipendi.

Grazie allo studio ‘Fixing the hospital to fix crowding in ED’ l’Azienda ospedaliera universitaria di Alessandria è la realtà che quest’anno ha saputo meglio rappresentare lo spirito del Lean Healthcare Award, il cui scopo è promuovere una sanità efficiente a misura di paziente e di personale sanitario, riducendo gli sprechi laddove esistano.

Nella serata di gala che si è svolta ieri al Palazzo Brancaccio di Roma sono stati premiati anche i vincitori delle categorie principali e dei premi speciali. A selezionarli è stata una giuria altamente qualificata, composta da sessanta esperti fra direttori generali di aziende sanitarie, professori universitari e amministratori delegati del settore healthcare.

Il premio Azienda Lean 2024 va all’ASL 4 Liguria per aver migliorato il percorso chirurgico, inclusi casi cronici come quello del paziente polipatologico o con diabete. Invece il vincitore del premio Lean per l’integrazione Sociosanitaria è l’Asl di Salerno (Campania) grazie a una classificazione della popolazione in base alla richiesta di prestazioni sociosanitarie. L’Azienda USL Toscana sud est ha conquistato il premio IA & Digital Health per aver realizzato uno strumento di Intelligenza Artificiale che è in grado, in automatico, di individuare anomalie nei dati inseriti all’interno dei flussi sanitari. Restando in Toscana, la Fondazione Gabriele Monasterio ha ricevuto il Premio Value Based Healthcare grazie allo studio del percorso paziente con ‘stenosi aortica severa’. All’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (Lombardia) va il Premio Idea Value Based Healthcare per un progetto sulle giovani donne affette da tumore della mammella e sottoposte a radioterapia, studiando percorsi più adeguati alla loro fascia d’età. L’AUSL di Reggio Emilia si è aggiudicata il Premio Idea Lean grazie a uno studio che ha l’obiettivo di efficientare al massimo l’uso della sala operatoria dedicata alla chirurgia oncologica. L’Asp di Siracusa si aggiudica il Premio Originalità con il progetto “S.I.R.I.A.” per aver unito alla metodologia Value Based Healthcare ai più recenti strumenti di innovazione e tecnologia.

“Grande successo per la manifestazione che premia i migliori progetti di riorganizzazione sanitaria, diventata punto di riferimento per le aziende del settore: confrontarsi per capire come e dove migliorare i servizi per i cittadini. Applicare le metodologie Lean e Value Based significa infatti aumentare il valore per il paziente in termini di miglioramento dei servizi e riduzione delle liste di attesa, eliminando sprechi e inefficienze – commenta Alessandro Bacci, docente di Lean Management all’Università di Siena e responsabile scientifico del premio -. Oggi è più evidente che mai la necessità di garantire una risposta efficace ai problemi di salute e di continuare a incidere sui processi organizzativi per assicurare un’offerta sanitaria sempre migliore e accessibile”.

“La sfida più importante per il nostro Servizio sanitario nazionale è far recuperare spazi di managerialità alle aziende insieme alla possibilità di investire sulla competenza dei nostri professionisti. Le esperienze premiate con il ‘Lean Healthcare Award 2024’ valorizzano la straordinaria capacità di innovare e offrire servizi di qualità ai cittadini. Quando diciamo al governo che sappiamo come intervenire in concreto – dichiara Giovanni Migliore, presidente Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) – ci riferiamo proprio ad alcune di queste importanti ‘best practice’ che le aziende sul territorio mettono in campo per aumentare l’efficacia delle scelte di salute. Non basta chiedere maggiori fondi per traghettare il Ssn nel futuro, ma occorre saper spendere con capacità, e anche creatività, le risorse a disposizione”.

PROGRAMMA

16.30 – 17.00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 17.00 – 17.15

SALUTI E INTRODUZIONE Americo Cicchetti – Direttore Generale Programmazione, Ministero della Salute 17.15 – 17.30 PRESENTAZIONE VII EDIZIONE LEAN HEALTHCARE AWARD Alessandro Bacci – Responsabile Scientifico Lean Healthcare Award, CEO Telos Management Consulting 17.30 – 18.00

VBHC ITALIAN CENTER Francesco Locati – Responsabile Gruppo VBHC FIASO Alida Nardiello – Partner Telos Management Consulting