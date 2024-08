Improvvisa morte in Sardegna di Raffaele Marra, informatore scientifico

Raffaele Marra, 36 anni, ha perso la vita nelle scorse ore in seguito ad un malore. Intervenuti i soccorsi, era stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari dove si trovava ricoverato. Nel frattempo sono sopraggiunte alcune complicazioni e il suo cuore ha smesso di battere.

La vittima era originaria di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Informatore a Firenze dove aveva lavorato per la Metagenics e ViiV Healtcare, Sales Professional Pharmacy Information System. Era arrivato in Sardegna da poco tempo.

Nella sua terra natale sono molti, in queste ore, ad aver espresso la propria incredulità e il proprio dolore per la scomparsa del 36enne.

Tantissimi i commenti di dolore e sconforto sui social. Il ragazzo viene ricordato come molto socievole, amorevole e apprezzato nel luogo di lavoro. Verrà sepolto in Sardegna.

Aiisf Toscana Centro, in un comunicato che ci ha inviato, si unisce al dolore della famiglia per l’improvvisa e prematura scomparsa del collega Raffaele che ha saputo inserirsi nella nostra piccola comunità ed ha lasciato un segno presso la classe medica, i colleghi e tutti coloro che l’hanno conosciuto.

La redazione Fedaiisf si unisce al dolore dei familiari inviando commosse e sentite condoglianza.