Insediato il nuovo CdA di AIFA

Comunicato stampa AIFA n. 1/2024 – Si è insediato mercoledì 20 marzo il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Il CdA, che sarà in carica per i prossimi 5 anni, è stato convocato e presieduto da Francesco Fera, consigliere designato dal Ministro della Salute, in qualità di Presidente vicario, ed è così composto:

Francesco Fera , Consigliere designato dal Ministro della Salute

, Consigliere designato dal Ministro della Salute Emanuele Monti , Consigliere designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze

, Consigliere designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Angelo Gratarola , Consigliere designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

, Consigliere designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Vito Montanaro, Consigliere designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Il Consiglio ha preso atto e condiviso la prossima sottoscrizione di un Accordo con le Regioni per il finanziamento di progetti sulla Farmacovigilanza pari a € 5.051.397 e dell’assegnazione di Fondi PNRR per interventi di potenziamento della cybersicurezza aziendale pari a € 480.000.

Alla seduta, come previsto dal nuovo Regolamento, hanno preso parte il Direttore amministrativo Giovanni Pavesi e il Direttore tecnico-scientifico Pierluigi Russo.

Pubblicato il: 21 marzo 2024

