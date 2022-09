ISF scrittori. Libro: “Storia da un altro universo” – Antologia di racconti di medici, informatori, pazienti e altri alieni

Ci viene segnalato di un informatore, Stefano Frigieri, da poco in pensione, che scrive racconti. Ha pubblicato da poco una raccolta di racconti scritti dai tre attori “principali” protagonisti degli ambulatori italiani: informatori, medici e pazienti e, come dice lui, altri alieni.

Il titolo è “Storia da un altro universo” – Antologia di racconti di medici, informatori, pazienti e altri alieni

Esiste un Universo diverso da quello dei filmati satellitari fatto di galassie e corpi celesti, creato da un dio o dal Big Bang milioni di anni fa. Provate per un istante a paragonare lo studio del vostro medico di base a un piccolo sistema solare come quello dentro cui orbita la Terra: al centro abbiamo il Sole, rappresentato dal medico, dispensatore di luce e (pseudo)sicurezze sotto forma di medicine. I cosiddetti pazienti sono equiparabili ai pianeti e come quelli girano girano e, a loro volta, sono in grado di far girare…

Ogni tanto poi nelle orbite di questo sistema fa la sua comparsa fugace un’altra figura, un essere alieno proveniente da remote galassie: è l’informatore farmaceutico, o medico-scientifico o come meglio vi aggrada, tanto sempre di quell’entità aliena si tratta.

Chiunque ha l’occasione, o la necessità, di varcare la porta di un ambulatorio medico, si accorge subito di aver superato un confine, oltrepassata una soglia, di essere entrato in un altro Universo. Lì vigono leggi del tutto diverse, le dinamiche di gruppo e le relazioni interpersonali seguono strade e direzioni che non trovano confronto con nessun’altra situazione umana. Sembra davvero di trovarsi ai confini della realtà. E dentro questa realtà parallela, alternativa e distopica, dei suoi personaggi, eroi o umili comparse che siano, qui vi raccontiamo le gesta.

L’autore è Stefano Frigieri, ex informatore scientifico del farmaco, il quale, ora che è in pensione, ha potuto realizzare la sua passione di scrivere. Ne tracciamo una breve nota biografica che, su nostra richiesta, ci ha inviato.

Stefano Frigieri ha svolto per anni la professione di informatore cientifico del farmaco. Attualmente vive a Modena, dove scrive, colleziona fumetti e cerca di sopravvivere alla pensione.

Nel 2018 vince il concorso della Giovane Holden Editore come miglior racconto inedito con: “Sotto la città”.

Con la stessa casa editrice ha pubblicato due raccolte di racconti fantastici: nel 2019 “Sotto la città ed altre storie” e nel 2020 “Valerio Altomonte, Consulente spirituale”. Nello stesso anno pubblica anche un breve saggio sulla Nona arte: “La piccola bottega del fumetto”.

Collabora con la casa editrice Delos.

Nel 2022 pubblica “Wunderkammer per la Ad Astra edizioni.

E’ curatore di varie antologie:”Sherlock Holmes contro tutti” e “Storie da un altro universo”

“Storia da un altro universo” – Antologia di racconti di medici, informatori, pazienti e altri alieni – Edizioni Ad Astra € 14.99 più spese di spedizione

Disponibile anche su ibs.it Feltrinelli, su Amazon e su altre piattaforme e nelle principali librerie.