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Lecce. Fedaiisf in piazza con Telethon

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In data 3/05 la sezione Aiisf di Lecce come consuetudine ha affiancato Telethon nella raccolta fondi per la ricerca.

I componenti del direttivo e numerosi iscritti della sezione di Lecce si sono ritrovati in piazza Sant’Oronzo a Lecce dalle prime ore del mattino ed hanno profuso notevole impegno nella vendita dei cuori di biscotto, contribuendo ad ottenere un ottimo risultato.

Tale iniziativa è frutto di una stretta collaborazione sviluppatasi nel corso degli anni tra il coordinamento provinciale di Telethon e la sezione Aiisf di Lecce.

Comunicato

AIISF sezione di Lecce
– federata Fedaiisf –

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Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

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