Lecce. Fedaiisf in piazza con Telethon

In data 3/05 la sezione Aiisf di Lecce come consuetudine ha affiancato Telethon nella raccolta fondi per la ricerca.

I componenti del direttivo e numerosi iscritti della sezione di Lecce si sono ritrovati in piazza Sant’Oronzo a Lecce dalle prime ore del mattino ed hanno profuso notevole impegno nella vendita dei cuori di biscotto, contribuendo ad ottenere un ottimo risultato.

Tale iniziativa è frutto di una stretta collaborazione sviluppatasi nel corso degli anni tra il coordinamento provinciale di Telethon e la sezione Aiisf di Lecce.

Comunicato

AIISF sezione di Lecce

– federata Fedaiisf –