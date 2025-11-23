Lilly diventa il primo produttore di farmaci a raggiungere una capitalizzazione di 1.000 miliardi di $

Lilly diventa il primo produttore di farmaci a raggiungere una valutazione di 1 trilione di dollari con la domanda di farmaci per la perdita di peso
Reuters – 21 novembre 2025 di Mrinalika Roy
21 novembre (Reuters) – Eli Lilly (LLY.N), ha raggiunto 1 trilioni di dollari di valore di mercato venerdì, rendendolo il primo produttore di farmaci ad entrare nel club esclusivo dominato dai giganti della tecnologia e sottolineando la sua ascesa come potenza nel mercato dei farmaci per la perdita di peso.
Un rally di oltre il 35% nelle azioni della società quest’anno che è stato in gran parte guidato dalla crescita esplosiva proprio del mercato dei farmaci per la perdita di peso.
Negli ultimi due anni, quando nuovi trattamenti per l’obesità altamente efficaci hanno raggiunto il mercato, la categoria è emersa come uno dei segmenti più redditizi nel settore sanitario.
Le vendite di tirzepatide di Lilly, commercializzate come Mounjaro per il diabete di tipo 2 e Zepbound per l’obesità, hanno anche superato Merck’s (MRK.N), con Keytruda come farmaco più venduto al mondo.
Novo Nordisk (NOVOb.CO), aveva il primo vantaggio nello spazio, ma Mounjaro e Zepbound sono aumentati di popolarità e hanno aiutato l’azienda a eclissare il suo rivale nelle prescrizioni.
Le azioni della società, che hanno brevemente raggiunto un livello record, sono state scambiate quasi l’1% in più a 1.051 dollari.
Nell’ultimo trimestre riportato, Lilly ha registrato un fatturato combinato di oltre 10,09 miliardi di dollari dal suo portafoglio di obesità e diabete, che rappresentano più della metà delle sue entrate totali di 17,6 miliardi di dollari.
A ottobre, Lilly ha aumentato le sue previsioni di entrate annuali di oltre 2 miliardi di dollari costituita per metà della domanda globale in crescita per i suoi farmaci per l’obesità e il diabete.
Wall Street stima che il mercato dei farmaci per la perdita di peso valga 150 miliardi di dollari entro il 2030, con Lilly e Novo che insieme controllano la maggior parte delle vendite globali previste.
Gli investitori sono ora concentrati sul farmaco per l’obesità orale di Lilly, orforglipron, che dovrebbe essere approvato all’inizio del prossimo anno.
In una nota la scorsa settimana, gli analisti di Citi hanno affermato che l’ultima generazione di farmaci GLP-1 è già stata un “fenomeno di vendita” e orforglipron è pronto a beneficiare dei “precedenti fatti dai suoi predecessori iniettabili”.
SOSTENERE LO SLANCIO
Lilly è destinata a beneficiare di un accordo con l’amministrazione Trump e dei suoi miliardi di investimenti pianificati per aumentare la produzione degli Stati Uniti.
Tuttavia, analisti e investitori stanno osservando se Lilly può sostenere la sua crescita attuale mentre i prezzi di Mounjaro e Zepbound sono sotto pressione, e se i suoi piani di scale-up, insieme alla sua pipeline diversificata e alla sua conclusione di accordi, compenseranno una potenziale compressione dei margini.
(Reportage di Christy Santhosh e Mrinalika Roy)