Lilly diventa il primo produttore di farmaci a raggiungere una capitalizzazione di 1.000 miliardi di $

Lilly diventa il primo produttore di farmaci a raggiungere una valutazione di 1 trilione di dollari con la domanda di farmaci per la perdita di peso

Reuters – 21 novembre 2025 di Mrinalika Roy

21 novembre (Reuters) – Eli Lilly (LLY.N), ha raggiunto 1 trilioni di dollari di valore di mercato venerdì, rendendolo il primo produttore di farmaci ad entrare nel club esclusivo dominato dai giganti della tecnologia e sottolineando la sua ascesa come potenza nel mercato dei farmaci per la perdita di peso.

Un rally di oltre il 35% nelle azioni della società quest’anno che è stato in gran parte guidato dalla crescita esplosiva proprio del mercato dei farmaci per la perdita di peso.

Negli ultimi due anni, quando nuovi trattamenti per l’obesità altamente efficaci hanno raggiunto il mercato, la categoria è emersa come uno dei segmenti più redditizi nel settore sanitario.

Le vendite di tirzepatide di Lilly, commercializzate come Mounjaro per il diabete di tipo 2 e Zepbound per l’obesità, hanno anche superato Merck’s (MRK.N), con Keytruda come farmaco più venduto al mondo.

Novo Nordisk (NOVOb.CO), aveva il primo vantaggio nello spazio, ma Mounjaro e Zepbound sono aumentati di popolarità e hanno aiutato l’azienda a eclissare il suo rivale nelle prescrizioni.

Lilly è andata avanti in parte perché il lancio di Wegovy di Novo nel 2021 è stato ostacolato dalla carenza di approvvigionamento, dando a Lilly spazio per guadagnare terreno. I farmaci dell’azienda statunitense hanno anche mostrato una maggiore efficacia clinica e Lilly è stata più veloce nell’aumento della produzione e nell’espansione della distribuzione.

Le azioni della società, che hanno brevemente raggiunto un livello record, sono state scambiate quasi l’1% in più a 1.051 dollari.

Lilly ora negozia a una delle valutazioni più ricche nel big pharma, a circa 50 volte i suoi guadagni previsti nei prossimi 12 mesi, secondo i dati LSEG, riflettendo le scommesse degli investitori che ritengono che la domanda di farmaci per l’obesità rimarrà forte.

Le azioni hanno anche superato di gran lunga il più ampio mercato azionario statunitense. Dal lancio di Zepbound alla fine del 2023, Lilly ha guadagnato più del 75%, rispetto a un aumento di oltre il 50% dell’S&P 500 nello stesso periodo.

Nell’ultimo trimestre riportato, Lilly ha registrato un fatturato combinato di oltre 10,09 miliardi di dollari dal suo portafoglio di obesità e diabete, che rappresentano più della metà delle sue entrate totali di 17,6 miliardi di dollari.

“L’attuale valutazione indica la fiducia degli investitori nella durata a lungo termine del franchising di salute metabolica dell’azienda. Suggerisce anche che gli investitori preferiscono Lilly a Novo nella corsa ai preparati per l’obesità”, ha detto Evan Seigerman, analista di BMO Capital Markets.

A ottobre, Lilly ha aumentato le sue previsioni di entrate annuali di oltre 2 miliardi di dollari costituita per metà della domanda globale in crescita per i suoi farmaci per l’obesità e il diabete.

Wall Street stima che il mercato dei farmaci per la perdita di peso valga 150 miliardi di dollari entro il 2030, con Lilly e Novo che insieme controllano la maggior parte delle vendite globali previste.

Gli investitori sono ora concentrati sul farmaco per l’obesità orale di Lilly, orforglipron, che dovrebbe essere approvato all’inizio del prossimo anno.

In una nota la scorsa settimana, gli analisti di Citi hanno affermato che l’ultima generazione di farmaci GLP-1 è già stata un “fenomeno di vendita” e orforglipron è pronto a beneficiare dei “precedenti fatti dai suoi predecessori iniettabili”.

SOSTENERE LO SLANCIO

Lilly è destinata a beneficiare di un accordo con l’amministrazione Trump e dei suoi miliardi di investimenti pianificati per aumentare la produzione degli Stati Uniti.

statunitensi per il trattamento dell’obesità. Gli analisti hanno detto che l’accordo sui prezzi con la Casa Bianca potrebbe pesare sulle entrate a breve termine, ma espande significativamente l’accesso, aggiungendo fino a 40 milioni di potenziali candidatistatunitensi per il trattamento dell’obesità.

Lilly sta iniziando ad assomigliare di nuovo ai “Magnificent Seven”, ha detto James Shin, direttore di Biopharma Equity Research presso Deutsche Bank, riferendosi ai pesi massimi tecnologici tra cui Nvidia (NVDA.O), e Microsoft (MSFT.O), che ha alimentato gran parte dei rendimenti del mercato quest’anno.

A un certo punto, gli investitori lo hanno visto come parte di quel gruppo d’élite, ma dopo alcuni titoli e guadagni deludenti, è scivolato in disgrazia.

Ora, tuttavia, può forse porsi come un’alternativa per gli investitori, soprattutto date le recenti preoccupazioni e debolezza in alcuni titoli AI, ha aggiunto.

Tuttavia, analisti e investitori stanno osservando se Lilly può sostenere la sua crescita attuale mentre i prezzi di Mounjaro e Zepbound sono sotto pressione, e se i suoi piani di scale-up, insieme alla sua pipeline diversificata e alla sua conclusione di accordi, compenseranno una potenziale compressione dei margini.

(Reportage di Christy Santhosh e Mrinalika Roy)