Messina. In scena il “Teatro del Gusto” con il supporto fondamentale della Sez. AIISF Angelo Passini

TEATRO DEL GUSTO 2025

Sala Book Shop del Teatro Vittorio Emanuele

Al Teatro Vittorio Emanuele di Messina dal 9 al 23 dicembre 2025 è stata realizzata la terza edizione del Teatro del Gusto, un’esperienza formidabile, dove di teatrale c’è stato il magnifico contesto del più importante Teatro messinese, ma in scena è andata l’informazione che con il supporto fondamentale della sezione AIISF Angelo Passini di Messina, che grazie al suo vice presidente, Saro Gugliotta e a tutto il direttivo, ha raccontato il cibo vero, con i suoi valori territoriali, nel rispetto dell’ambiente e della stagionalità e soprattutto un cibo sostenibile e strettamente correlato alla nostra salute, con prodotti fatti da artigiani del cibo, che scelgono quotidianamente di trasmettere i loro saperi al pari di noi informatori scientifici nel rispetto delle regole e del buon vivere.

Diversi i temi trattati nelle varie serate fra cui i legumi e i frutti a guscio, con le loro proprietà organolettiche e salutistiche. Una serata è stata dedicata al progetto Oncook “il cibo vero adatto anche ai pazienti fragili”, nella sua versione talk, in collaborazione con l’ordine dei biologi siciliani, che ha proposto una versione salutare di dolci tradizionali natalizi, un’altra serata alla Malvasia delle Lipari, proposta in tre declinazioni con tre esperienze sensoriali diverse, degustate con adeguati abbinamenti e infine due serate dedicate al programma televisivo della RTP Messin… Tavola, in cui i vincitori delle due edizioni hanno proposto alcune specialità locali rivisitate e ispirate ai prodotti di qualità del nostro territorio, stagionali e sostenibili.

La stampa ne parla:

Nuovo omaggio a Messintavola per il gran finale del Teatro del Gusto

L’ultima serata prima delle festività ha visto protagonista il vincitore della prima edizione del format televisivo di RTP, Roberto Antonuccio, con una proposta gastronomica ispirata alla Sicilia autentica, tra materie prime locali, stagionalità e narrazione culturale

Gazzetta del Sud – 26 dicembre 2025

Si è conclusa alla vigilia di Natale la terza stagione del Teatro del Gusto, rassegna che ha saputo ancora una volta intrecciare cultura, gastronomia e racconto del territorio, rinnovando l’omaggio a Messintavola, la fortunata trasmissione televisiva di RTP giunta alla sua seconda edizione.

Dopo l’incontro dedicato all’ultimo vincitore del programma, Paolo Locurto, protagonista di una delle serate promosse dal presidente di Associbo Saro Gugliotta, Vicepresidente della Sez. AIISF Angelo Passini di Messina, il palcoscenico del gusto ha accolto Roberto Antonuccio, vincitore della prima edizione di Messintavola. A lui è stato affidato il compito di chiudere simbolicamente il cerchio di questa stagione, riportando al centro i valori che hanno decretato il successo della trasmissione e della rassegna: identità, stagionalità e qualità delle materie prime.

Nel corso dell’ultima serata, Antonuccio ha proposto una pietanza fortemente ispirata al territorio siciliano e al periodo dell’anno: una caponata di capone (lampuga), riletta in chiave stagionale attraverso la sostituzione della melanzana con il cavolfiore. Per ottenere il tradizionale equilibrio agrodolce, lo chef ha scelto un miele millefiori di montagna dei Nebrodi, prodotto da ape nera sicula, esaltando così un ingrediente identitario e ricco di valenze nutrizionali.

La caponata è stata accompagnata da un crostino di pane di grani antichi siciliani Russello, servito insieme a un purè di patate di Siracusa aromatizzate allo zafferano etneo, il tutto condito con un olio extravergine ottenuto da cultivar di Cesarò. Un piatto che ha raccontato la Sicilia attraverso consistenze, profumi e sapori, mantenendo una forte coerenza narrativa.

A completare la proposta gastronomica, un panettone all’olio di oliva, realizzato con cultivar Minuta dei Nebrodi e pasta madre, ulteriore esempio di come tradizione e innovazione possano dialogare nel rispetto delle materie prime e dei tempi naturali.

Tutte le proposte della serata, così come l’intera rassegna, hanno ribadito l’attenzione alla stagionalitàe alla provenienza degli ingredienti, elementi centrali di ogni appuntamento del Teatro del Gusto, arricchiti da approfondimenti sulle origini delle materie prime e sulle loro peculiarità salutistiche.

Condotte da Saro Gugliotta, le serate del Teatro del Gusto si sono svolte nell’ambito del Natale in Teatro, con l’ospitalità del Teatro Vittorio Emanuele, il supporto fondamentale della Sezione Angelo Passini di Messina dell’Associazione degli informatori scientifici, AIISF, e la collaborazione dell’associazione Assocea Messina Aps. Una chiusura di stagione che conferma il Teatro del Gusto come uno spazio di incontro e narrazione, capace di valorizzare il patrimonio enogastronomico siciliano attraverso il racconto, la conoscenza e il gusto.

Nota: Da anni Gugliotta è impegnato nella difesa e nella promozione del meglio delle tradizioni agricole ed enogastronomiche in Sicilia, con un impegno riconosciuto volto a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali.