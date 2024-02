Federconsumatori. Monitoraggio sulle liste di attesa. “La salute non può attendere”

 i 546 giorni per un RM alla colonna in toto nello stesso presidio ospedaliero lombardo di Magenta, per la stessa prestazione i 428 giorni in classe P fra i tempi massimi registrati fra le Aziende in Sardegna o i 329 giorni di attesa in classe P nel P.O. di Udine;

 i 645 giorni per una colonscopia totale in classe P in Liguria nell’ASL 4 di Chiavari, i 600 gg nella stessa classe in Friuli nel P.O. di Palmanova, i 546 giorni sempre in classe P nell’Asl di Messina nel Presidio Ospedaliero di Milazzo o il 60% di performance nell’AOU Careggi in Toscana;

 i 482 giorni per una mammografia bilaterale in Friuli nell’Ospedale di Udine, i 365 giorni in classe P nell’azienda Napoli 1 Centro o nella PA di Bolzano;

 i 545 giorni per una ecografia all’addome in classe B nel presidio Ospedaliero di Milazzo in Sicilia nell’Azienda di Messina;

 i 458 giorni per un’ecografia ginecologica in classe P nel P.O. di Udine ed i 251 giorni di attesa nel Presidio Ospedaliero lombardo di Magenta;

 i 682 giorni di attesa per una fotografia del fundus nel Presidio lombardo di Abbiategrasso ed i 523 giorni di attesa nel Distretto friulano di Gemona;

 i 328 giorni per una elettromiografia semplice agli arti nella P.A. Bolzano, i 327 giorni in classe D nell’Azienda Ospedaliera sarda di Cagliari o i 329 in classe P nell’azienda abruzzese di Pescara.

I tempi rilevati per i ricoveri

I dati emersi dal monitoraggio nazionale evidenziano livelli di performance ancora critici in diverse Regioni. Diverse le tipologie di ricovero di cui non si dispone dei tempi di attesa.

Su tutti emergono i tempi di attesa del Lazio, nel Presidio Pertini e nel San Filippo Neri.

Tempi particolarmente lunghi anche per diversi interventi oncologici, protesi d’anca (753 giorni al Pertini Roma, 128 giorni AORN Ospedali dei Colli in Campania, 180 giorni O. Garda, 112 giorni in classe B Presidio Asti e 317 giorni in classe C), emorroidectomia, endoarteriectomia carotidea, melanoma (33% performance a Urbino), tumore al colon (performance urgenze 20% nel P.O. di Urbino).