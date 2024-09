Napoli. La Sez. AIISF invitata a partecipare alla “Race for the cure”

AIISF Napoli ê stata invitata a partecipare anche quest’anno alla Race for the cure. Nel 2023 la sezione AIISF partenopea fu premiata per aver raccolto più iscrizioni online, dimostrando una grande solidarietà verso le donne in Rosa. “L’invito è stato accettato perché correre a favore della vita è il nostro maggior desiderio”, ci comunica il Direttivo AIISF Napoli.

Torna la Race for the cure 2024 a Napoli. Ti aspettiamo domenica 6 ottobre alle ore 10. Partiremo da piazza degli Artisti (Vomero Napoli) e arriveremo fino alla splendida Villa Floridiana e ritorno.

Abbiamo bisogno del tuo sostegno e del tuo entusiasmo.

Unisciti alla squadra “Aiisf Napoli”

https://www.raceforthecure.it/race/iscrizione/43/iscrizione/0

Con l’iscrizione (€ 13,00) alla Race for the Cure i partecipanti riceveranno lo zainetto e la maglia ufficiale della Race for the Cure e potranno visitare (con ticket, ricevuta on line e maglietta Race) nei giorni di seguito indicati, i seguenti musei:

Napoli: 5 – 6 ottobre 2024

– Castel Sant’Elmo

– Certosa di San Martino

– Museo archeologico nazionale di Napoli

– Museo “Diego Aragona Pignatelli Cortes”

– Palazzo Reale di Napoli

– Villa Floridiana

Il Programma

Riportiamo il Comunicato di “Race for the cure”

La Race for the Cure non è solo una manifestazione sportiva, ma una giornata di solidarietà e comunità.

Il tuo contributo attraverso l’iscrizione alla Race for the Cure non solo ti permetterà di partecipare a questo straordinario evento, ma sosterrà anche i numerosi progetti di Komen Italia. Grazie ai fondi raccolti, Komen Italia può continuare a realizzare attività a sostegno delle donne, finanziare premi di studio per giovani ricercatori, collaborare con altre associazioni e organizzare giornate di prevenzione gratuite rivolte a donne in condizioni di fragilità sociale grazie alla Carovana della Prevenzione.

Inoltre, grazie ad una partnership con il Ministero della Cultura, i donatori di Komen Italia potranno beneficiare dell’ingresso gratuito in importanti Istituti museali statali della Regione. Basterà indossare la maglia ed esibire la ricevuta della donazione effettuata a Komen Italia.

Unisciti a noi in una delle tappe, per una giornata indimenticabile di solidarietà, divertimento e impegno nella lotta contro i tumori del seno. La tua partecipazione farà la differenza nella vita di tante donne.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI ALLA RACE: www.raceforthecure.it

RACE FOR THE CURE, evento simbolo di Komen Italia, è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La Race si svolge nelle città italiane di Bari, Bologna, Brescia e Matera e in alcune città della Campania..

Grazie a questa manifestazione sociale è stato possibile negli ultimi 25 anni dare avvio in tutta Italia ad oltre 1500 nuovi progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne che vivono l’esperienza di un tumore del seno.