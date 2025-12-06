Nerviano. Ultimo aggiornamento. NerPharMa: indiscrezioni interne indicano un possibile esito positivo dell’ispezione FDA

Riceviamo e pubblichiamo
NerPharMa: indiscrezioni interne indicano un possibile esito positivo dell’ispezione FDA
Secondo quanto raccolto nelle ultime ore all’interno dello stabilimento di Nerviano, circola una voce significativa: l’ispezione FDA sarebbe andata bene.
Non esiste al momento una comunicazione ufficiale, ma diversi reparti – produzione, qualità e iniettabili – riferiscono di un esito favorevole, frutto di settimane di lavoro intenso e di una preparazione complessa.
In un anno caratterizzato da tavoli al MIMIT, vertenze in corso e incertezze sul futuro del gruppo NMS, questa notizia (se confermata) assume un rilievo particolare.
Due elementi emergono con chiarezza:
- La forza del sito è nei lavoratori.
Sono loro a garantire continuità operativa, qualità dei processi, rispetto delle GMP e sostenibilità industriale.
- Un sito che supera una FDA non è un asset “da smontare”, ma da rilanciare.
L’idoneità a operare per il mercato statunitense richiede standard di assoluta eccellenza: non è compatibile con logiche di impoverimento o dismissione.
Un eventuale esito positivo metterebbe inoltre in discussione alcune scelte gestionali adottate negli ultimi mesi.
Se lo stabilimento funziona, produce qualità e supera le ispezioni, allora la strada non può essere quella dei tagli, ma quella degli investimenti e della valorizzazione industriale.
L’FDA richiede rigore, continuità, processi solidi.
Il personale di NerPharMa ha dimostrato di poterli garantire.
Ora la responsabilità passa alla proprietà: confermare, con atti concreti, la stessa affidabilità dimostrata dai lavoratori.
Il futuro di uno stabilimento farmaceutico non si costruisce con presentazioni o annunci, ma con le competenze quotidiane di chi compila batch record, conduce processi complessi e porta risultati certificabili.
Qualunque sarà la comunicazione ufficiale, un dato è già evidente:
la tenuta del sito è il risultato del lavoro delle persone.
Il resto verrà.
Bruno Pepi
RSA CUB – ALCA CUB
Operaio specializzato – Reparto Produzione
NerPharMa S.r.l. – Nerviano (MI)