News

Nerviano. Ultimo aggiornamento. NerPharMa: indiscrezioni interne indicano un possibile esito positivo dell’ispezione FDA

Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf10 ore fa
151 1 minuto di lettura

Riceviamo e pubblichiamo

NerPharMa: indiscrezioni interne indicano un possibile esito positivo dell’ispezione FDA

Secondo quanto raccolto nelle ultime ore all’interno dello stabilimento di Nerviano, circola una voce significativa: l’ispezione FDA sarebbe andata bene.

Non esiste al momento una comunicazione ufficiale, ma diversi reparti – produzione, qualità e iniettabili – riferiscono di un esito favorevole, frutto di settimane di lavoro intenso e di una preparazione complessa.

In un anno caratterizzato da tavoli al MIMIT, vertenze in corso e incertezze sul futuro del gruppo NMS, questa notizia (se confermata) assume un rilievo particolare.

Due elementi emergono con chiarezza:

  • La forza del sito è nei lavoratori.
    Sono loro a garantire continuità operativa, qualità dei processi, rispetto delle GMP e sostenibilità industriale.
  • Un sito che supera una FDA non è un asset “da smontare”, ma da rilanciare.
    L’idoneità a operare per il mercato statunitense richiede standard di assoluta eccellenza: non è compatibile con logiche di impoverimento o dismissione.

Un eventuale esito positivo metterebbe inoltre in discussione alcune scelte gestionali adottate negli ultimi mesi.

Se lo stabilimento funziona, produce qualità e supera le ispezioni, allora la strada non può essere quella dei tagli, ma quella degli investimenti e della valorizzazione industriale.

L’FDA richiede rigore, continuità, processi solidi.

Il personale di NerPharMa ha dimostrato di poterli garantire.

Ora la responsabilità passa alla proprietà: confermare, con atti concreti, la stessa affidabilità dimostrata dai lavoratori.

Il futuro di uno stabilimento farmaceutico non si costruisce con presentazioni o annunci, ma con le competenze quotidiane di chi compila batch record, conduce processi complessi e porta risultati certificabili.

Qualunque sarà la comunicazione ufficiale, un dato è già evidente:

la tenuta del sito è il risultato del lavoro delle persone.

Il resto verrà.

Bruno Pepi
RSA CUB – ALCA CUB
Operaio specializzato – Reparto Produzione
NerPharMa S.r.l. – Nerviano (MI)

 

Tag
Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf10 ore fa
151 1 minuto di lettura
Foto di Redazione Fedaiisf

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

Articoli correlati

Johnson & Johnson: utile terzo trimestre +59%, fatturato +5,1%

15 Ottobre 2014

Farmacisti nei corner Gdo. Cgil: con contratto commercio e stipendio più basso

25 Marzo 2015

Puglia. Delegazione Fedaiisf ricevuta dall’assessore alla salute, Prof. Lopalco

24 Gennaio 2021

Lamezia. Operazioni di vaccinazione con supporto di ISF volontari

26 Marzo 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco