News

Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio-Novembre 2025

Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf11 ore fa
129 1 minuto di lettura

il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è rideterminato nella misura dell’8,5 per cento a decorrere dall’anno 2024. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali.

Per il periodo Gennaio-Novembre 2025 si evidenzia quanto segue:

  • il valore della spesa farmaceutica convenzionata, al netto dei payback vigenti, dello Sconto e delle rettifiche regionali ma al lordo dei ticket regionali, è stata pari a 7.939,1 mln di €;
  • il tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata del 6,80%, calcolato sul FSN 2025 provvisorio, è pari a 8.437,1 mln di €;
  • la spesa farmaceutica convenzionata incide sul FSN per il 6,40% generando un avanzo di 498,0 milioni di euro
  • la spesa per acquisti diretti al netto dei gas medicinali è pari a 14.959,5 mln di €;
  • il tetto programmato della spesa farmaceutica per acquisti diretti dell’8,30%, calcolato sul FSN 2025 provvisorio, è pari a 10.298,2 mln di €;
  • la spesa farmaceutica per acquisti diretti, al netto dei gas medicinali, dei payback vigenti endel fondo per i farmaci innovativi (non oncologici e oncologici) incide sul FSN per il 12,06%, generando un disavanzo di + 4.661,3 mln €, tutti relativi alla spesa per farmaci non innovativi;
  • la spesa per gas medicinali è pari a 232,6 mln di € e la verifica del tetto programmato della spesa farmaceutica per acquisti diretti dello 0,20% evidenzia un avanzo rispetto alla spesa programmata di 15,5 mln €;
  • per i medicinali che accedono al Fondo secondo i commi 283-290 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207, la spesa stimata per le sole indicazioni innovative (piene e condizionate) e per gli antibiotici “reserve” per il periodo Gennaio-Novembre 2025, al netto dei Payback è pari a 705,8 milioni di Euro; tale spesa è interamente coperta dal fondo.

 

AIFA 

Monitoraggio Gennaio Novembre

Tag
Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf11 ore fa
129 1 minuto di lettura
Foto di Redazione Fedaiisf

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

Articoli correlati

Napoli. La solidarietà corre con le gambe AIISF

21 Aprile 2024

Storie di ISF. Vincenzo Mauriello, ISF, neo assessore alle Politiche Sociali di Giugliano

13 Agosto 2015

Vaccini e conflitti d’interessi, la replica di Ricciardi (Iss)

17 Luglio 2017

Catania. Università e AIISF tengono un seminario per gli studenti della Facoltà di Farmacia e CTF

5 Novembre 2025
Pulsante per tornare all'inizio
Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco