Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio-Novembre 2025

il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è rideterminato nella misura dell’8,5 per cento a decorrere dall’anno 2024. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali.
Per il periodo Gennaio-Novembre 2025 si evidenzia quanto segue:
- il valore della spesa farmaceutica convenzionata, al netto dei payback vigenti, dello Sconto e delle rettifiche regionali ma al lordo dei ticket regionali, è stata pari a 7.939,1 mln di €;
- il tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata del 6,80%, calcolato sul FSN 2025 provvisorio, è pari a 8.437,1 mln di €;
- la spesa farmaceutica convenzionata incide sul FSN per il 6,40% generando un avanzo di 498,0 milioni di euro
- la spesa per acquisti diretti al netto dei gas medicinali è pari a 14.959,5 mln di €;
- il tetto programmato della spesa farmaceutica per acquisti diretti dell’8,30%, calcolato sul FSN 2025 provvisorio, è pari a 10.298,2 mln di €;
- la spesa farmaceutica per acquisti diretti, al netto dei gas medicinali, dei payback vigenti endel fondo per i farmaci innovativi (non oncologici e oncologici) incide sul FSN per il 12,06%, generando un disavanzo di + 4.661,3 mln €, tutti relativi alla spesa per farmaci non innovativi;
- la spesa per gas medicinali è pari a 232,6 mln di € e la verifica del tetto programmato della spesa farmaceutica per acquisti diretti dello 0,20% evidenzia un avanzo rispetto alla spesa programmata di 15,5 mln €;
- per i medicinali che accedono al Fondo secondo i commi 283-290 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207, la spesa stimata per le sole indicazioni innovative (piene e condizionate) e per gli antibiotici “reserve” per il periodo Gennaio-Novembre 2025, al netto dei Payback è pari a 705,8 milioni di Euro; tale spesa è interamente coperta dal fondo.