Pfizer chiude il secondo trimestre con ricavi in crescita del 10%

Pfizer, crescita del 10% nei ricavi del secondo trimestre 2025

borse – 5 agosto 2025

Il gruppo farmaceutico Pfizer ha annunciato una performance positiva nel secondo trimestre del 2025, con ricavi che hanno raggiunto i 14,7 miliardi di dollari, segnando un incremento del 10% rispetto al periodo precedente. Questo risultato ha portato l’azienda a rivedere al rialzo le sue previsioni di utile per azione per l’intero anno.

L’utile per azione (EPS, Earnings per Share) diluito è stato registrato a 0,51 dollari, mentre l’eps adjusted ha raggiunto 0,78 dollari, un aumento del 30%. L’utile netto del trimestre è stato di 2,91 miliardi di dollari, un notevole balzo rispetto ai 41 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. L’utile netto adjusted ha toccato i 4,4 miliardi di dollari, anch’esso in crescita del 30%.

Per l’intero 2025 Pfizer ha confermato le previsioni di ricavi compresi tra 61 e 64 miliardi di dollari, mentre la guidance (ndr: previsione) sull’eps diluito è stata aumentata di 0,10 dollari, posizionandosi tra 2,90 e 3,10 dollari. Il gruppo ha ribadito anche il suo impegno nel raggiungere un obiettivo di risparmio sui costi pari a 7,2 miliardi di dollari entro la fine del 2027, sottolineando la solidità della sua strategia finanziaria.

Notizie correlate: Pfizer Quarterly Corporate Performance – Second Quarter 2025

Pfizer and BioNTech Receive Positive CHMP Opinion for LP.8.1-adapted COVID-19 Vaccine in the European Union

Nota:

EPS adjusted: “utile adjusted”, detto anche utile dalle operazioni ordinarie o utile normalizzato. Indice che serve per valutare la redditività delle imprese ed è ottenuto dal rapporto fra gli utili netti escluse le componenti straordinarie non ricorrenti e il numero delle azioni ordinarie. Le componenti straordinarie potrebbero essere le svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni, l’avviamento, la rivalutazione/svalutazione delle scorte di magazzino, i risarcimenti anticipati di obbligazioni, le operazioni di fusione o acquisizione, gli impatti derivanti da forti anomalie sui cambi valutari.

Dall’utile adjusted discende l’”eps adjusted”, la misura presa di solito a riferimento dagli analisti finanziari nel loro report previsionali. L’adjusted EPS è utilizzato per comparare la performance della società nel periodo di riferimento con le attese degli analisti, e anche per calcolare il rapporto prezzo-utili.

Il “diluted EPS” si basa sul numero complessivo di azioni ordinarie che potrebbero essere in circolazione per effetto dell’esercizio o della conversione dei titoli equivalenti (se cioè i possessori di contingent claim, come obbligazioni convertibili o stock option, esercitassero i propri diritti di esercizio e conversione e divenissero possessori di nuove azioni ordinarie)

Nota 2:

Albert Burla: Compenso totale 2024: 24,6 milioni di dollari

Compenso totale 2023: 21,6 milioni di dollari

Variazione: +14%

(Fonte: Big Pharma’s 10 highest-paid CEOs of 2024)