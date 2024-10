Pfizer. Un miliardo di $ per “far fuori” l’AD Bourla

Pfizer, Inc.: attacco frontale

Non sorprende che il gruppo farmaceutico si trovi ora nel mirino di un fondo attivista.

Market Screener – 8 ottobre 2024 di Odile Dubois

Starboard Value ha fatto il suo ingresso sulla scena con una partecipazione di un miliardo di dollari in Pfizer, pari a meno dello 0,5% del capitale, puntando direttamente alla testa del direttore generale Albert Bourla. L’operazione ha il sapore della vendetta, poiché Starboard è consigliato e supportato dall’ex presidente e amministratore delegato di Pfizer, Ian Read, di cui Bourla era un tempo il protetto [ ndr.: e Frank D’Amelio, che è stato CFO fino al 2021]

Ian Read (nella foto) è una leggenda di Pfizer. È stato lui a salvare il gruppo negli anni successivi alla grande crisi finanziaria, quando si è trovato di fronte al rischio di una grave recessione non dissimile da quella che lo minaccia oggi. L’uomo, tuttavia, non sempre ha lasciato un bel ricordo: gran parte della crescita che Pfizer ha riguadagnato sulla scia della sua nuova direzione strategica è derivata da aumenti di prezzo mostruosi, in particolare nel settore oncologico.

Comunque sia, le rimostranze di Starboard — e, senza dubbio, quelle di molti altri azionisti — nei confronti di Albert Bourla sono legittime. Lo abbiamo detto lo scorso dicembre in Pfizer, Inc: un ciclo per niente?

I dettagli delle accuse di Starboard non sono ancora stati resi pubblici, ma sappiamo già che il dito è puntato contro la strategia di crescita esterna molto aggressiva del gruppo. Tre quarti della provvidenziale manna di Covid — 2 miliardi di dollari piovuti dal cielo — sono stati reindirizzati verso acquisizioni che hanno tardato a produrre risultati.

Il caso più emblematico è naturalmente quello di Seagen, acquistata per 43 miliardi di dollari, ovvero un multiplo di oltre venti volte i suoi ricavi — una cifra che all’epoca fece desistere Merck, l’altra candidata all’acquisizione, che aveva la fama di avere una cultura meno aggressiva di Pfizer.

Un altro motivo di malcontento — e un ulteriore chiodo nella probabile bara di Bourla — è l’acquisizione da 5,4 miliardi di dollari di Global Blood Therapeutics, che ha recentemente annunciato di dover ritirare dal mercato il suo trattamento per l’anemia falciforme per motivi di sicurezza sanitaria.

Allo stesso tempo, nonostante un’ampia pipeline, Pfizer non è riuscita a innovare né in oncologia né nelle malattie rare e ha perso terreno anche per quanto riguarda i trattamenti per l’obesità, il nuovo orizzonte dell’industria farmaceutica. In questo contesto, i giorni dell’attuale CEO sembrano essere contati. La redditività di Pfizer si è erosa e, lo scorso anno, l’utile operativo e il cash-flow del gruppo sono stati ben al di sotto di quelli di dieci anni fa.

Bourla ha avuto certamente un’intuizione geniale quando ha firmato una partnership con BioNTech, ma questo straordinario successo è ora visto più come un colpo di fortuna che come la consacrazione di una solida strategia. A questo proposito, si veda BioNTech SE: valutazione in crisi, pubblicato sulle nostre colonne lo scorso marzo.

MarketScreener, che aveva previsto questo sviluppo, sottolinea un altro grave errore di gestione: nonostante i proventi straordinari del vaccino contro il Covid-19, l’indebitamento di Pfizer è esploso sotto la gestione Bourla, poiché era inevitabilmente difficile portare avanti una strategia di crescita esterna così ambiziosa distribuendo al contempo dividendi record agli azionisti.

È raro che gli investitori attivisti riescano a influenzare i piani strategici dei grandi gruppi farmaceutici. Tutti gli indizi suggeriscono che questa non è altro che una caccia all’uomo. E perché no? A volte non ci vuole molto per convincere gli investitori a rivalutare un’azione, offrendo così all’attivista una succosa e rapida plusvalenza.

Nota: Il modus operandi di un “Fondo Attivista” consiste nel prendere azioni in una società e poi far eleggere degli alleati nel consiglio di amministrazione della società in cui hanno investito, al fine di influenzarne la politica