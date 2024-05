Piacenza. Corso di primo soccorso per Informatori

Ieri sera a Piacenza nella sede del 118, si è svolto il primo dei due appuntamenti in programma in merito al corso di primo soccorso per gli informatori scientifici del farmaco Sezione di Piacenza e Parma.

L’incontro è durato 4 ore nel centro di formazione accreditato e con il rilascio di opportuna certificazione dopo avere seguito la teoria e sostenuto la prova pratica che ha consentito di imparare ad utilizzare il defibrillatore.

Si ringraziano pertanto la fondatrice del Progetto Vita Dr.ssa Aschieri Direttrice dell’unità operativa complessa di cardiologia dell’Ospedale di Piacenza e gli istruttori che con grande professionalità hanno tenuto il Corso .

Visto il successo delle adesioni, il secondo appuntamento sarà a Parma il prossimo 22 Maggio.

Comunicato 7 maggio 2024 – Sez. AIISF Piacenza Parma

– Federata Fedaiisf –