Pubblicati i dati 2023 su attività, servizi e strutture del Servizio Sanitario Nazionale

Continua a crescere nel 2023 il numero di medici generici con anzianità di laurea nella fascia 0-6 anni, con un incremento percentuale del 35,8% rispetto al 2022 e con un aumento ancor più significativo considerando il biennio 2021-2023 (+154,6%).

Queste e molte altre informazioni statistiche, relative all’anno 2023, sono presenti all’interno dell’ultima edizione dell’Annuario statistico del Servizio Sanitario Nazionale, realizzato dall’Ufficio di Statistica del Ministero della Salute.

La pubblicazione presenta i dati statistici sulle strutture della rete di offerta sanitaria e sui servizi connessi, sulle caratteristiche organizzative, sui fattori produttivi e i dati sull’attività di assistenza territoriale e ospedaliera.

A partire dall’anno 2023, la pubblicazione è stata arricchita da uno specifico focus sulla riforma dell’assistenza territoriale ex Decreto del Ministero della Salute del 23 Maggio 2022, n. 77, che contiene importanti informazioni circa la distribuzione regionale della Case della Comunità, delle Centrali Operative Territoriali e degli Ospedali di Comunità.

Strutture della rete di offerta

Le strutture di ricovero pubbliche e private accreditate mostrano un trend lineare nel corso degli anni 2016-2023 e sono così ripartite:

996 strutture dedicate ad assistenza ospedaliera

996 strutture dedicate ad 9.121 strutture che erogano assistenza specialistica ambulatoriale (+0.4 % rispetto al 2022)

(+0.4 % rispetto al 2022) 11.306 strutture che erogano assistenza territoriale residenziale o semiresidenziale (+1,2% rispetto al 2022)

(+1,2% rispetto al 2022) 6.760 strutture che erogano altra assistenza territoriale

1.203 istituti dedicati ad assistenza riabilitativa (+1,9% rispetto al 2022).

Strutture sanitarie territoriali

Nel 2023 sono state censite 8.114 strutture residenziali, 3.192 strutture di tipo semiresidenziale, 6.760 strutture di altro tipo (come centri di salute mentale, consultori, stabilimenti idrotermali). Con riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali sono stati censiti 326.575 posti, pari a 554 per 100.000 abitanti, in lieve aumento rispetto al 2022. Di questi il 70,1% sono stati dedicati all’assistenza agli anziani, l’11,2% all’assistenza psichiatrica, il 16,8% all’assistenza ai disabili psichici e fisici, 1,1% ai pazienti terminali e 0.7% all’assistenza di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza.

Nel 2023 sono state rilevate 1.203 strutture riabilitative con 14.470 posti per l’attività di tipo residenziale e 13.239 per l’attività di tipo semiresidenziale. Nel complesso in Italia sono presenti 47 posti in strutture riabilitative ogni 100.000 abitanti.

Strutture di ricovero e cura

Il Servizio Sanitario Nazionale dispone di 194.408 posti letto per degenza ordinaria, di cui il 21,1% nelle strutture private accreditate, 11.700 posti per day hospital, quasi totalmente pubblici (89,3%) e di 8.174 posti per day surgery in grande prevalenza pubblici (77,2 %).

A livello nazionale sono disponibili 3.6 posti letto ogni 1.000 abitanti, in particolare i posti letto dedicati all’attività per acuti sono 3,1 ogni 1.000 abitanti.

Particolare interesse ha rivestito di recente l’area dell’emergenza: il 55,6 % degli ospedali pubblici risulta dotato nel 2023 di un dipartimento di emergenza e una quota sempre maggiore di strutture di ricovero pubbliche (69,5 %) è dotata di un centro di rianimazione.

Nel complesso, nel 2023 sono state effettuate nelle strutture pubbliche e private accreditate poco più di 48 milioni di giornate di degenza e un ammontare totale di ricoveri per acuti in regime ordinario di circa 5.443.848 giornate

Dagli indicatori emerge un assestamento della degenza media (pari nei reparti pubblici a 7,6 giorni) e del tasso di utilizzo (pari al 79,9% valore medio nazionale), sia nei reparti per acuti che in quelli dedicati all’attività di riabilitazione e lungodegenza, osservando la stessa tendenza tra istituti pubblici e istituti privati accreditati.

Focus Riforma dell’Assistenza territoriale

Il focus riassume, per l’anno 2023, la distribuzione regionale relativa alla numerosità di Case della Comunità (CdC), Centrali Operative Territoriali (COT) e Ospedali di Comunità (OdC). I dati, seppur non popolati da tutte le regioni, sono affiancate a un confronto con gli stessi dati relativi all’anno 2024. I risultati di questo focus preliminare possono essere racchiusi nei seguenti highlights:

nell’anno 2023 tre regioni hanno valorizzato la modalità Casa della Comunità all’interno del quadro G del modello STS11 per un totale di 127 Case della Comunità. L’Emilia Romagna è la regione con il numero più elevato di strutture (121 nel 2023 e 123 nel 2024)

le Centrali Operative Territoriali contano nel 2024 una numerosità pari a 590, non evidenziando particolari trend spaziali. In particolare, si segnala un aumento notevole nelle regioni Veneto (+55), Lazio (+49) ed Emilia Romagna (+35) rispetto al 2023

nel biennio 2023-2024 la numerosità assoluta degli Ospedali di Comunità è più che raddoppiata, passando da 57 nel 2023 a 120 nel 2024 L’ampiezza degli OdC denota una certa disomogeneità regionale.

L’assistenza farmaceutica convenzionata consiste nella fornitura di specialità medicinali e preparati galenici utili per la prevenzione o la cura delle malattie; essa rappresenta, nell’ambito dei Servizi erogati dal SSN, quella più suscettibile di variazione poiché è strettamente dipendente dalle disposizioni dettate dalle varie leggi finanziarie. In Italia nel 2023 sono state prescritte 583.284.199 ricette il cui importo totale ammonta a poco meno di 8,9 miliardi di euro. Il costo medio per ricetta è invece pari a 15,23 euro. Il costo medio per ricetta risulta fortemente variabile all’interno del territorio nazionale registrando il valore minimo in Calabria (5,54 euro) e quello massimo (40,16 euro) in Liguria.

Fonte Ministero della Salute