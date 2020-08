Regione Piemonte. Ripresa attività ISF: Privilegiare gli incontri a distanza e limitare gli accessi diretti.

OGGETTO: ripresa dell’attività degli Informatori Scientifici del Farmaco

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute dall’Associazione Italiana Informatori Scientifici del farmaco e da alcune singole aziende farmaceutiche, in relazione allo svolgimento dell’attività di informazione scientifica del farmaco durante l’attuale fase 2 dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si rappresenta quanto segue.

Tenuto conto, in particolare, della DGR n. 29-1379 del 15.05.2020, recante “Indirizzi alle ASR e alle strutture sanitarie private per la ripresa e l’organizzazione delle attività sanitarie in relazione all’andamento dell’epidemia da Covid 19”, si invitano le Aziende in indirizzo a privilegiare, nella ripresa dell’attività di informazione scientifica del farmaco all’interno delle strutture sanitarie e sino al termine dell’emergenza, gli incontri a distanza con gli ISF e a limitare gli accessi diretti.

Richiamate, in quanto applicabili, le indicazioni a suo tempo espresse dalla DGR n. 40-3436 del 17 luglio 2006, occorre precisare che, durante l’attuale situazione emergenziale, gli incontri di persona con gli informatori dovranno avvenire previo appuntamento e dovranno svolgersi in locali idonei a garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Laura Poggi