Sandoz chiude l ’informazione scientifica del farmaco nelle linee Cardio e Pain. ISF “riciclati” nel commerciale. Contrarietà sindacati e RSU

Comunicato Sindacale

L’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori ha espresso con forza la propria contrarietà alla scelta unilaterale di Sandoz di abbandonare l’informazione scientifica del farmaco nelle linee Cardio e Pain, stravolgendo di fatto il ruolo degli Informatori Scientifici del Farmaco e riducendolo a un’attività commerciale presso le farmacie.

Questa decisione – aggravata dalla cessazione del rapporto con la terza parte che gestiva vendite e raccolta ordini – rappresenta un attacco diretto alla professionalità e alla dignità delle persone coinvolte. L’azienda ha ignorato ogni forma di confronto reale con RSU e OO.SS., limitandosi a una comunicazione unilaterale, in aperto contrasto con le corrette relazioni sindacali da sempre esistenti in Sandoz e che nel passato hanno sempre portato risultati utili a tutte le parti in causa

Le lavoratrici e i lavoratori non possono accettare una trasformazione di mansioni che snatura completamente il proprio ruolo, né un’inaccettabile “operazione di facciata” tramite una Job Description costruita per giustificare decisioni già prese.

Per questi motivi, l’assemblea ha deliberato un pacchetto di 32 ore di sciopero, con le prime 8 ore proclamate per il 09/12/2025.

Pur comprendendo le necessità organizzative dell’azienda, riteniamo indispensabile che tali cambiamenti vengano affrontati attraverso un confronto aperto e trasparente con RSU e OO.SS..

Chiediamo all’azienda di assumersi la responsabilità delle proprie scelte e di sospendere immediatamente il percorso unilaterale intrapreso. È indispensabile aprire un tavolo di confronto vero, che riconosca il valore del lavoro svolto e tuteli la professionalità di chi ogni giorno rappresenta Sandoz. Solo così si potrà costruire un futuro sostenibile per tutte le persone coinvolte.

Le RSU e le OO.SS. Sandoz