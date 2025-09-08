Sanofi. Principali azionisti e transazioni insider

Sanofi (NASDAQ: SNY) è un’azienda farmaceutica globale che sviluppa farmaci e vaccini in settori quali l’oncologia, l’immunologia e le malattie rare. È uno dei maggiori gruppi farmaceutici al mondo, con una quotazione recente vicina ai 50 dollari per azione e una capitalizzazione di mercato di circa 122 miliardi di dollari.

TKR – Sep 6, 2025

Nell’ultimo anno, il titolo è sceso del 13% circa, poiché gli investitori soppesano la forza dei margini e del bilancio rispetto al rallentamento della crescita degli utili. Con margini lordi superiori al 70% e una leva finanziaria limitata, l’azienda ha la stabilità di un gigante farmaceutico difensivo, ma la debole crescita degli utili per azione ha smorzato l’entusiasmo.

Sanofi, un tempo più strettamente legata agli investitori istituzionali europei, è ora di proprietà dei maggiori gestori patrimoniali del mondo, dei sistemi pensionistici e degli hedge fund (fondi speculativi).I cambiamenti nella sua base azionaria mostrano come le istituzioni stiano bilanciando la stabilità con una crescita limitata.

L’analisi dei principali azionisti di Sanofi e delle recenti operazioni di insider aiuta a farsi un’idea più chiara di come il mercato si stia posizionando. (NdR: Un insider è una persona che ha accesso privilegiato a informazioni riservate che non sono ancora di pubblico dominio, utilizzandole per ottenere un vantaggio ingiusto. Questa definizione include individui che hanno un rapporto diretto, insider primari, con un’azienda, come manager, dipendenti, o azionisti, ma può estendersi anche a collaboratori esterni, insider secondari, fornitori o persino familiari, a seconda del contesto. Negli USA l’insider trading diretto è legale entro certi limiti, con operazioni svolte da chi lavora nella stessa azienda, ma è illegale l’insider trading indiretto)..

Tra gli azionisti di Sanofi figurano alcuni dei maggiori gestori patrimoniali del mondo, che di recente hanno effettuato acquisti e acquisizioni selettive.

Dodge & Cox : 71,7 milioni di azioni (2,95%), ~3,6 miliardi di dollari. In calo di 1,47 milioni (-2,0%).

: 71,7 milioni di azioni (2,95%), ~3,6 miliardi di dollari. In calo di 1,47 milioni (-2,0%). Fisher Investments : 13,1 milioni (0,54%), ~655 milioni di dollari. In calo di 431.000 unità (-3,2%).

: 13,1 milioni (0,54%), ~655 milioni di dollari. In calo di 431.000 unità (-3,2%). Invesco Advisers : 8,6 milioni (0,35%), ~427 milioni di dollari. In calo di 2,8 milioni di dollari (-24,7%).

: 8,6 milioni (0,35%), ~427 milioni di dollari. In calo di 2,8 milioni di dollari (-24,7%). Capital World Investors : 8,4 milioni (0,34%), ~417 milioni di dollari. Aumento di 30.000 unità (+0,4%).

: 8,4 milioni (0,34%), ~417 milioni di dollari. Aumento di 30.000 unità (+0,4%). Consulenti di conti gestiti : 7,5 milioni (0,31%), ~373 milioni di dollari. In calo di 88.000 unità (-1,2%).

: 7,5 milioni (0,31%), ~373 milioni di dollari. In calo di 88.000 unità (-1,2%). Barrow Hanley Global Investors : 7,3 milioni (0,30%), ~363 milioni di dollari. In calo di 69.000 unità (-0,9%).

: 7,3 milioni (0,30%), ~363 milioni di dollari. In calo di 69.000 unità (-0,9%). T. Rowe Price : 5,5 milioni (0,23%), ~276 milioni di dollari. Diminuzione di 5,5 milioni (-49,9%).

: 5,5 milioni (0,23%), ~276 milioni di dollari. Diminuzione di 5,5 milioni (-49,9%). Wellington Management : 4,3 milioni (0,18%), ~216 milioni di USD. In calo di 96.000 unità (-2,2%).

: 4,3 milioni (0,18%), ~216 milioni di USD. In calo di 96.000 unità (-2,2%). Putnam Investment Mgmt : 4,1 milioni (0,17%), ~206 milioni di dollari. Aumento di 408.000 unità (+11,0%).

: 4,1 milioni (0,17%), ~206 milioni di dollari. Aumento di 408.000 unità (+11,0%). Boston Partners : 4,0 milioni (0,16%), ~199 milioni di dollari. Caduta di 100 miliardi (-2,5%).

: 4,0 milioni (0,16%), ~199 milioni di dollari. Caduta di 100 miliardi (-2,5%). Raymond James & Associates: 3,9 milioni (0,16%), ~197 milioni di dollari. Aumento di 876.000 unità (+28,6%).

I punti salienti dei fondi hedge:

L ‘Alyeska Investment Group di Anand Parekh ha aumentato la propria partecipazione in Sanofi di oltre il 340% , arrivando a possedere circa 621.000 azioni per un valore di circa 30 milioni di dollari .

ha aumentato la propria partecipazione in Sanofi di oltre il , arrivando a possedere . Citadel Advisors di Ken Griffin ha aumentato la sua posizione di oltre il 321% , arrivando a ~218.000 azioni per un valore di ~10,6 milioni di dollari.

ha aumentato la sua posizione di oltre il , arrivando a Jane Street Group ha aumentato le sue partecipazioni di quasi il 188%, arrivando a ~385K azioni per un valore di ~18,6M$.

ha aumentato le sue partecipazioni di quasi arrivando a L‘AQR Capital Management di Cliff Asness ha aumentato la sua partecipazione di circa il 138% a ~73.000 azioni per un valore di ~3,5 milioni di dollari.

I gestori passivi (NdR: La gestione passiva mira a replicare fedelmente la performance dell’indice di riferimento) come Dodge & Cox e Fisher, hanno ridotto le posizioni, mentre i gestori attivi (NdR: i fondi attivi cercano di battere il mercato attraverso una selezione di titoli da parte di gestori professionisti, comportando costi più alti e richiedendo più impegno) si sono divisi. T. Rowe Price ha tagliato quasi la metà della sua posizione, ma Putnam e Raymond James hanno aggiunto in modo aggressivo. Sul fronte degli hedge fund, i forti guadagni di Alyeska, Citadel, Jane Street e AQR mostrano una crescente convinzione.

Per gli investitori, questo braccio di ferro mette in evidenza un titolo che si trova tra la cautela dei grandi detentori e l’opportunismo degli hedge fund.

Recenti operazioni di insider trading per Sanofi

L’attività di insider trading in Sanofi è stata bassa, con solo una manciata di piccole transazioni registrate lo scorso anno. Nella maggior parte delle transazioni, gli amministratori hanno effettuato movimenti modesti, spesso tra le 100 e le 500 azioni. (NdR: L’insider trading è l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari da parte di un soggetto in possesso di informazioni materiali e riservate, non ancora di dominio pubblico, al fine di ottenere un profitto ingiusto o evitare una perdita. In Italia e in Europa è considerato un reato)

Sul fronte degli acquisti, diversi amministratori, tra cui Wolfgang Laux e John Sundy, hanno acquistato piccole quantità di azioni. Questi acquisti suggeriscono una certa fiducia da parte dei membri del Consiglio di amministrazione nei confronti degli attuali livelli di prezzo.

La mossa più importante è stata fatta dall’amministratore delegato Paul Hudson, che avrebbe ricevuto quasi 70.000 azioni nel maggio 2025, sia in azioni vincolate che in attività legate alla retribuzione.

Nel complesso, la storia dell’insider trading di Sanofi appare equilibrata, con acquisti modesti insieme ad alcune compensazioni azionarie.

Cosa ci dicono i dati sulla proprietà e sulle informazioni privilegiate

L’azionariato di Sanofi presenta un quadro misto. I grandi istituti come Dodge & Cox, Fisher e T. Rowe Price hanno tagliato, il che potrebbe indicare cautela. Allo stesso tempo, gestori come Putnam e Raymond James hanno aggiunto, suggerendo che alcuni vedono un valore a questi livelli.

Hedge fund come Alyeska, Citadel e Jane Street hanno fatto grandi rialzi, il che potrebbe riflettere un crescente interesse speculativo.

Negli ultimi mesi si sono verificati acquisti di insider, il che è interessante per gli investitori a questi livelli.

Sanofi si distingue come azienda farmaceutica stabile, con margini solidi e bassa leva finanziaria, ma il comportamento dei proprietari e degli addetti ai lavori sembra più contenuto che aggressivo. Il futuro rialzo potrebbe dipendere dall’evoluzione della pipeline e dall’andamento degli utili.

Composti di intelligenza artificiale con grandi vantaggi trascurati da Wall Street

Tutti vogliono trarre profitto dall’IA. Ma mentre la folla insegue i nomi più ovvi che traggono vantaggio dall’IA, come NVIDIA, AMD o Taiwan Semiconductor, la vera opportunità potrebbe risiedere nel livello di applicazione dell’IA, dove una manciata di produttori di compound (composti) sta silenziosamente incorporando l’IA in prodotti che la gente usa già tutti i giorni. (NdR: sistemi di intelligenza artificiale composti. A differenza dei modelli singoli e monolitici, i sistemi di IA composti integrano più componenti di IA specializzati, ciascuno ottimizzato per un ruolo specifico. Questa struttura garantisce un’elevata personalizzazione, adattabilità e precisione, trasformando l’IA da strumento generico a soluzione specifica).

Nota:

Brusco tonfo delle azioni Sanofi ieri in Borsa. A mettere la retromarcia al titolo del gigante farmaceutico francese è stata la pubblicazione dei deludenti risultati di uno studio clinico sull’Amlitelimab, farmaco sperimentale usato per il trattamento della dermatite atopica, patologia che provoca una forma di eczema.

In una nota, la società ha fatto sapere che nello studio di fase 3 condotto su larga scala l’Amlitelimab ha “soddisfatto tutti i criteri di valutazione, sia negli adulti sia negli adolescenti colpiti da dermatite atopica”. I risultati, dice Sanofi, “sono positivi” e “confermano il potenziale del farmaco come primo e unico trattamento per la dermatite atopica che può essere somministrato solo quattro volte all’anno”.

Tuttavia, gli analisti sono rimasti delusi: “La fase 3 della sperimentazione dell’Amlitelimab non ha riprodotto l’efficacia osservata nella fase 2 e sembra inferiore rispetto ad altri farmaci”, spiegano gli analisti di Jefferies. L’amlitelimab è una delle principali molecole su cui Sanofi, che ha subito diverse battute d’arresto negli ultimi anni, conta per rilanciare il proprio sviluppo. (Fonte: Trading View)

Chief Executive Officer Paul Hudson

Paul Hudson è entrato a far parte di Sanofi come CEO nel settembre 2019. In precedenza, Paul è stato CEO di Novartis Pharmaceuticals dal 2016 al 2019. La sua carriera nel settore sanitario ha attraversato il mondo, con ruoli negli Stati Uniti, in Giappone e in Europa. Prima di Novartis, ha lavorato per AstraZeneca, dove ha ricoperto diverse posizioni sempre più importanti ed è stato presidente di AstraZeneca US e vicepresidente esecutivo del Nord America. Ha iniziato la sua carriera nei ruoli di vendita e marketing presso GlaxoSmithKline UK e Sanofi-Synthélabo UK.

Paul ha conseguito una laurea in economia presso la Manchester Metropolitan University nel Regno Unito e nel luglio 2018 la sua alma mater gli ha conferito un dottorato onorario in economia aziendale per i suoi risultati nell’industria. (Fonte: Sanofi)

Paul Hudson ha ricevuto un compenso totale di 10,57 milioni di euro nel 2023, che includeva uno stipendio fisso di 1,4 milioni di euro e 2,38 milioni di euro di retribuzione variabile e 6,79 milioni di euro fra un mix di piani di incentivazione a lungo termine, premi azionari, ecc.. La retribuzione ha avuto una leggera diminuzione rispetto al suo compenso del 2022 di 10,72 milioni di euro. Il calo è stato attribuito a una diminuzione del valore dei premi azionari e a una diminuzione delle entrate del vaccino COVID-19, che ha avuto un impatto sulla parte variabile della sua retribuzione. Paul Hudson detiene anche 12 milioni di euro di azioni Sanofi direttamente sotto il proprio nome, il che ci rivela che ha una significativa partecipazione personale nell’azienda.

Il gruppo farmaceutico francese stato creato nel 2004 dalla fusione di Sanofi-Synthélabo e Aventis.

Marcello Cattani è Presidente e Amministratore Delegato di Sanofi Italia e Malta dal 2020 e Presidente di Farmindustria dal 2022.

Notizie correlate: We think Sanofi’s (EPA:SAN) CEO May Struggle To See Much Of A Pay Rise This Year