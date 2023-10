Sez. AIISF “Mimmo Lenzi” di Lecce. Corso di BLS/BLSD

In data 07 ottobre 2023 nelle aule della Croce Rossa Italiana di Lecce sì è svolto il I Corso di BLS/BLSD organizzato dalla Sez. AIISF Lecce “Mimmo Lenzi”.

Sono stati 16 discenti e con concorde giudizio, hanno dichiarato: “Corso molto interessante e ben organizzato. Operatori preparati cordiali e disponibili che hanno reso comprensibile, soprattutto nella pratica, un argomento complicato e non semplice”

Sono state fornite nozioni teorico pratiche su come riconoscere e comportarsi in presenza di un soggetto in arresto cardiocircolatorio, sia adulto che pediatrico. Ognuno ha praticato le manovre di rianimazione come la respirazione bocca a bocca ed il massaggio cardiaco ed ha utilizzato il defibrillatore. Tutto ciò seguendo il protocollo internazionale.

Inoltre sono state impartite lezioni teorico pratiche sulle manovre di disostruzione delle vie aeree sia nell’adulto ma anche nel bambino e nel lattante.

Un corso per noi isf molto importante svolgendo una professione che ci fa stare sempre a contatto con la gente. E la conoscenza di alcune semplici manovre di rianimazione può essere decisiva per salvare una vita.

Quindi tutto positivo sia per la qualità del corso, sia perché è sempre utile imparare cose nuove…..bravi gli operatori che hanno fatto il corso…..e bravi anche gli Isf….abbiamo dimostrato la professionalità che merita il nostro lavoro

È previsto spero a breve un altro corso per chi non ha trovato spazio in questo.

Un sentito grazie ai partecipanti che hanno rappresentato degnamente la Sezione AIISF di Lecce

Il presidente

Pasquale Malinconico