L’importanza del fitocomplesso nella valutazione tossicologica di un estratto vegetale

Un grave errore che si sta commettendo è quello di voler valutare la tossicità di un estratto vegetale considerando le singole molecole estrapolandole dal loro contesto chimico insito nella pianta!

Bisogna rivedere questo concetto di base ma essenziale e valutare l’attività eventualmente tossica nel contesto del fitocomplesso, in quanto le molecole in tale condizione si influenzano tra loro e di conseguenza cambiano le proprie proprietà, queste caratteristiche possono essere paragonate a quello che avviene all’interno del microbiota dove abbiamo una serie di batteri in sé anche pericolosi ma che vengono tenuti sotto controllo e in equilibrio da altri batteri influenzandosì fra di loro e impedendo che l’uno prevalga sugli altri!

Tornando al discorso prettamente vegetale possiamo prendere ad esempio il tetraidrocannabinolo THC presente nel genere cannabis. Questo molecola come tutti sanno ha proprietà psicoattive ma tali proprietà vengono annullate da un’altra molecola che viene prodotta sempre dalla stessa pianta il CBD che impedisce appunto che la prima prevalga con la sua proprietà rispetto alle restanti molecole del fitocomplesso.

Gli esempi da poter fare sono tanti in quanto sempre più spesso si viene a dimostrare questo concetto L’ultimo è la questione derivati idrossiantracenici dove abbiamo dimostrato che le singole molecole come l’aloina e l’aloe emodina hanno un’azione di stimolazione cellulare diversa rispetto alle medesime molecole prese nella loro totalità metabolica della pianta, altri esempi sono l’olio essenziale di lavanda dove anche in esso le molecole singole hanno un’attività tossica mitigata se tale attività viene valutata come tossicità dell’intero fitocomplesso.

È indispensabile che la comunità scientifica riveda i propri parametri di valutazione per evitare di criminalizzare ingiustamente specie botaniche utili all’uomo.

Le molecole e gli estratti vegetali non devono e non possono essere trattati allo stesso modo analitico e di valutazione tossico o citotossico delle molecole di sintesi!

Paolo Pelini

Professione Erbochimico

Ricerca Farmacognostica e Citotossicologica Estratti Vegetali

Cytotoxicology Research Italy Ricerca Citotossicologica Microbiologica Estratti Vegetali

Roma

paolo.pelini@gmail.com

http://www.paolopelinierbochimico.it

Nota: Gli elaborati rappresentano pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell’autore e/o di chi ci ha fornito il contenuto. Il nostro intento è di fare informazione utili per gli informatori scientifici e di divulgare notizie di interesse pubblico. Naturalmente invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento trattato, a consultare più fonti e lasciamo a ciascuno di loro la libertà d’interpretazione. Il materiale reperito in rete, ove non dichiarata già nel sito la dicitura di copyright e i diritti di utilizzo, è stato in buona fede ritenuto di pubblico dominio. Alcuni testi citati o immagini inserite in questo sito sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.