Sicilia. Prorogata al 24 maggio la ripresa attività ISF. La regolamentazione ad Agrigento

Al momento dell’accesso in struttura ogni singolo IMS dovrà recarsi presso la Direzione Sanitaria per la verifica della regolarità della prenotazione e dei requisiti di accesso, registrazione con firma di ingresso, consegna del modulo F. Non possono essere ammessi – a nessun titolo – IMS che non siano stati prenotati o che non siano forniti di mascherina.