Spagna. A Badajoz celebrata la giornata della Professione dei Visitatori Medici con la consegna dei premi “Hermes 2024”

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DEI VISITATORI MEDICI DI BADAJOZ (APROFINTES)

GIORNATA DELLA PROFESSIONE

5 OTTOBRE 2024

Questo sabato si sono svolti presso l’Hotel NH Casino di Badajoz gli eventi per celebrare la Giornata della Professione dei Visitatori Medici di Badajoz, organizzati dalla Associazione Professionale dei Visitatori Medici di Badajoz.

Durante la manifestazione è stato reso omaggio ai Visitatori Medici che hanno compiuto 25 anni di professione e a coloro che sono andati in pensione e si sono dedicati, in quello che è diventato il fulcro delle diverse manifestazioni interne al gruppo, all’HERMES 24 AWARD.

Il presidente di Aprofintes, Don Francisco José Morales Espert, spiega che i premi Hermes vengono assegnati a quelle persone o entità che, attraverso i loro contatti con i professionisti della visita medica, hanno dimostrato valori che accreditano il riconoscimento del lavoro professionale e legale dei visitatori medici.

Quest’anno alla consegna del Premio Hermes ha partecipato Don Guillermo Fernández Vara, Medico, Senatore ed Ex Presidente del Governo dell’Estremadura, che ha condiviso la scelta dalla Commissione creata a questo scopo, che quest’anno ha premiato la Confederazione Nazionale delle Associazioni Provinciali dei Visitatori Medici (CEATIMEF).

Durante il suo intervento il Dott. Fernández Vara ha fatto riferimento alla sua vicinanza alla professione dei Visitatori Medici, poiché era Consigliere Sanitario in questa Comunità Autonoma dell’Estremadura e ha sottolineato l’importanza del ruolo che i Visitatori svolgono nel loro dialogo con gli operatori sanitari, per la loro serietà, responsabilità ed etica professionale nell’Informazione Tecnica del Farmaco, considerando il farmaco come una tecnologia sanitaria che consente di curare le persone e donare loro una maggiore qualità di vita.

Il Dott. Fernández Vara ha espresso il suo apprezzamento per la Confederazione Nazionale delle Associazioni Provinciali dei Visitatori Medici (CEATIMEF), per il lavoro che svolge a favore dei Visitatori Medici presso le Istituzioni Statali e a livello internazionale nella difesa e nel riconoscimento della professione

Egli ha sottolineato che tutti questi fondamenti devono essere valorizzati per il ruolo che i Visitatori Medici svolgono nell’interesse della società.

Pertanto, si è congratulato con il Presidente del CEATIMEF per il suo lavoro nell’organizzazione che rappresenta, sottolineandone i valori che distinguono il conferimento del Premio Hermes 2024.

Don Óscar Mario Rilo Castro ha ritirato il Premio Hermes 2024 davanti a circa 100 partecipanti da Sua Eccellenza il Sig. Guillermo Fernández Vara.

Conte CEATIMEF