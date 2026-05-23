Sport e solidarietà a Trapani: raccolta fondi per Borgo Blu. Attivata una raccolta fondi tramite AIISF Sez. Trapani

Sport e solidarietà a Trapani: raccolta fondi per Borgo Blu
Una mattinata di sport per aiutare la cooperativa sociale Borgo Blu. Al Circolo Tennis Trapani si svolgerà la prima “Giornata Sportiva di Solidarietà”, iniziativa che unirà tennis, padel e calcio a 5 con l’obiettivo di raccogliere offerte volontarie da destinare alle attività sociali della cooperativa.
L’evento nasce dalla collaborazione tra diverse realtà del territorio e punta a trasformare lo sport in un momento di partecipazione e sostegno concreto. Per tutta la mattinata sarà possibile prendere parte alle attività sportive e contribuire alla raccolta fondi destinata a Borgo Blu, realtà impegnata nel sociale e nell’inclusione.
L’iniziativa coinvolgerà appassionati, famiglie e sportivi in una giornata aperta alla città, con l’obiettivo di sensibilizzare anche sul valore dello sport come strumento di comunità e solidarietà.
Per il torneo di padel il riferimento organizzativo sarà Valentina Viola, mentre per il calcio a 5 il coordinamento sarà affidato a Vincenzo Grimaldo. Il settore tennis sarà invece seguito da Maurizio Reina.
Gli organizzatori hanno già attivato anche una raccolta tramite bonifico bancario attraverso l’Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco – sezione Trapani, indicando come causale “Donazione Borgo Blu”.