Tragedia dei sub alle Maldive. Gli informatori scientifici si stringono con affetto ai colleghi che hanno perso i loro cari

Riceviamo dal coordinamento Fedaiisf del Piemonte e della Liguria una commossa partecipazione al dolore che ha colpito Luca Gualtieri e Carlo Sommacal, colleghi informatori scientifici, per la perdita dei figli e della moglie nella tragica immersione nelle acque delle Maldive.

Con grande commozione vogliamo ricordare Federico Gualtieri, figlio del nostro collega Luca, in pensione da alcuni anni, tragicamente scomparso nella terribile tragedia avvenuta alle Maldive, in cui hanno perso la vita cinque subacquei esperti.

Federico aveva soltanto 31 anni, ma aveva già saputo distinguersi per il suo talento, la sua preparazione e la profonda passione per il mare e la ricerca scientifica. Laureato con 110 e lode in Biologia Marina, aveva appena raggiunto un traguardo straordinario vincendo un concorso molto selettivo come ricercatore presso l’Università di Okinawa, in Giappone. Un risultato che testimoniava non solo le sue capacità accademiche, ma anche la dedizione, l’impegno e la serietà con cui affrontava il proprio percorso di vita.

La sua scomparsa rappresenta una perdita immensa per la famiglia, per gli amici e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. In Federico convivevano intelligenza, entusiasmo, curiosità e una rara sensibilità umana: qualità che gli avevano permesso di costruire legami profondi e di lasciare un segno autentico nelle persone che gli erano vicine.

In questo momento di immenso dolore ci stringiamo con affetto al nostro collega Luca e alla sua famiglia, condividendo il loro lutto e il ricordo di un giovane uomo che aveva ancora davanti a sé un futuro ricco di promesse, sogni e traguardi.

Il ricordo di Federico resterà vivo nei cuori di tutti noi.

Comunicato Coordinamento Fedaiisf Piemonte

Comunicato stampa

Savona, 20 Maggio 2026

L’Associazione Informatori Scientifici del Farmaco sezioni di Imperia e Savona si uniscono all’ immenso dolore per la tragedia occorsa ai cari del Dottor Oddenino e del Dottor Sommacal.

Il Direttivo sezione di Imperia

Il Direttivo sezione di Savona

Coordinamento Fedaiisf Regione Liguria

Nota: Carlo Sommacal è informatore scientifico in pensione, marito di Monica Monfalcone e padre di Giorgia Sommacal

Luca Gualtieri è informatore scientifico in pensione, padre di Federico Gualtieri

Muriel Oddenino era figlia di Andrea Oddenino, per anni medico di base nel paese di Poirino (TO)

Le vittime:

Monica Montefalcone, 50 anni, docente di Ecologia ed esperta biologa marina presso l’Università di Genova.

Giorgia Sommacal, 22 anni, figlia di Monica Montefalcone e studentessa di Ingegneria Biomedica all’Università di Genova.

Muriel Oddenino, 31 anni, ricercatrice torinese e collaboratrice dell’ateneo genovese.

Federico Gualtieri, 31 anni, biologo originario di Omegna.

La quinta vittima dell’incidente, la guida subacquea italiana Gianluca Benedetti, era già stata recuperata nei giorni immediatamente successivi alla tragedia