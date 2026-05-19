Filatelia: presentati al Mimit i francobolli dedicati a Menarini, Recordati e Giuliani, eccellenze della farmaceutica italiana

Urso: “Farmaceutica protagonista successo Made in Italy”

MIMIT – 19 maggio 2026

Si è svolta oggi nella biblioteca storica di Palazzo Piacentini la cerimonia di presentazione dei francobolli e del relativo annullo filatelico della serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, dedicati a tre storiche aziende della farmaceutica italiana: Menarini, Recordati e Giuliani.

L’evento è stato presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, e dal Sottosegretario di Stato con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, e ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di Poste Italiane, nonché di Gianmaria Giuliani dell’omonima azienda, Alberto Martinez, direttore commerciale di Recordati, e Valeria Speroni, direttrice della comunicazione di Menarini.

“Un riconoscimento doveroso a tre storiche imprese che, da decenni – ormai da secoli – rappresentano un’eccellenza della farmaceutica italiana e del Made in Italy nel mondo. Un settore strategico per il nostro sistema produttivo, protagonista negli investimenti in ricerca e innovazione e sempre più centrale anche per il nostro export”, ha dichiarato il ministro Urso.

“Anche i recenti dati Istat ed Eurostat confermano la forza del Made in Italy – ha aggiunto -, capace di crescere pure in un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche. Nella farmaceutica convivono storiche famiglie imprenditoriali italiane e grandi investitori internazionali: la dimostrazione che l’Italia può attrarre capitali, crescere nel mondo e rafforzare il proprio sistema salute”.

“Oggi celebriamo un settore cardine del Made in Italy. Nel redigere ogni anno il piano filatelico, perseguiamo l’obiettivo di valorizzare le aziende che meglio rappresentano l’eccellenza del nostro sistema produttivo e portano lustro al nostro Paese nel mondo: realtà fortemente radicate nel territorio, che generano occupazione di qualità, investono in ricerca e contribuiscono in modo significativo alle esportazioni italiane.

Il francobollo è uno strumento attraverso cui lo Stato manifesta la propria sovranità e, al tempo stesso, un riconoscimento tangibile della memoria collettiva e dell’identità nazionale”, ha aggiunto il Sottosegretario Bergamotto.

Le vignette, ottimizzate dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, riproducono rispettivamente: per Giuliani una struttura molecolare; all’interno delle diverse particelle compaiono un dettaglio della storica locandina con la donna simbolo della campagna pubblicitaria anni ’50 dell’Amaro Medicinale Giuliani, affiancata sulla sinistra dalla sua boccetta.

Nelle altre particelle sono invece raffigurati elementi legati alla ricerca farmaceutica, come una ricercatrice con microscopio, provette e microorganismi; per Recordati l’immagine del fondatore Giovanni Recordati, ritratto negli anni Venti nel suo laboratorio farmaceutico mentre utilizza il polarimetro, strumento usato in ambito chimico e farmaceutico, con sullo sfondo il profilo della sede dell’azienda dagli anni Cinquanta a oggi; per Menarini il logo aziendale accompagnato dall’immagine di una ricercatrice dell’area della cardiologia con sullo sfondo un planisfero.

La tiratura è di centottantamila carte-valori per ogni francobollo.

Per maggiori informazioni

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il giorno 19 maggio 2026, emette tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica le Eccellenze del sistema produttivo e del made in italy dedicati al settore farmaceutico: Giuliani (Società Farmaceutica italiana), Recordati, nel centenario, Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite.

Indicazione tariffaria: B. (€ 1,30)

Descrizione dei francobolli

Le vignette: GIULIANI – raffigura, in primo piano, una struttura molecolare: all’interno delle diverse particelle compaiono, rispettivamente, un dettaglio della storica locandina con la donna simbolo della campagna pubblicitaria anni ’50 dell’Amaro Medicinale Giuliani, affiancata sulla sinistra dalla sua boccetta; nelle altre particelle sono invece raffigurati elementi legati alla ricerca farmaceutica, come una ricercatrice con microscopio, provette e microorganismi. Lo sfondo presenta le sagome sfumate di una famiglia e di una donna, a rappresentare il costante impegno rivolto alla salute collettiva. In alto, spicca il logo Giuliani. Completano il francobollo le legende “SOCIETÀ FARMACEUTICA” e “DAL 1889”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”;

RECORDATI – raffigura Giovanni Recordati, fondatore dell’omonima azienda, ritratto nei primi anni ’20 del Novecento nel suo laboratorio farmaceutico mentre utilizza il polarimetro, strumento ampiamente usato in ambito chimico e farmaceutico. Il rosso iconico del marchio lascia affiorare sullo sfondo il profilo dello storico edificio milanese, in cui l’azienda si trasferisce negli anni ’50 e che ancora oggi ospita la sede centrale; in alto, al centro, spicca il logo del Centenario. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”;

MENARINI – riproduce in alto il logo aziendale Menarini, storica azienda farmaceutica italiana fondata nel 1886, con casa madre a Firenze e riconosciuta a livello internazionale. Il logo è accompagnato dall’immagine di una ricercatrice dell’area della cardiologia con sullo sfondo un planisfero, a rafforzare una visione orientata alla crescita globale e l’impegno nello sviluppo e nella produzione di farmaci volti a migliorare la qualità della vita dei pazienti. Completano il francobollo le legende “INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE”, “DAL 1886”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Bozzetti: per Giuliani, Claudia Giusto; per Recordati, progetto grafico a cura di Pietro Bona – TATOMMI; per Menarini, Maria Carmela Perrini.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: Giuliani, sei; Recordati, tre; Menarini, cinque; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq.; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); per GIULIANI – formato carta: 40 x 30 mm., formato stampa: 36 x 26 mm., formato tracciatura: 46 x 37 mm.; per RECORDATI – formato carta: 30 x 40 mm.; formato stampa: 30 x 38 mm.; formato tracciatura: 37 x 46 mm.; per MENARINI – formato carta: 30 x 40 mm., formato stampa: 30 x 36 mm., formato tracciatura: 37 x 46 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura. I fogli contengono quarantacinque esemplari più, sulla cimosa, la riproduzione monocromatica del logo MIMIT.

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