A volte ritornano. Dopo la fake sull’uso di Ivermectina nel Covid, adesso viene rilanciata come antitumorali.

N.d.R.: L’invermectina è un antielmintico, antiparassitario

È bene precisare che al momento non esistono evidenze cliniche sull’uso dell’ivermectina come anti tumorale.

Affidarsi a terapie non approvate può comportare il rischio di abbandonare o ritardare trattamenti oncologici standard (chirurgia, chemio, radioterapia) di comprovata efficacia.

Alcune ricerche stanno esplorando il potenziale dell’ivermectina nel campo dell’oncologia attraverso il “riposizionamento dei farmaci” (utilizzare un farmaco noto per una nuova malattia). I risultati promettenti ottenuti in laboratorio (in vitro) o su modelli animali non hanno avuto conferme cliniche negli esseri umani.

Riportiamo per conoscenza l’articolo comparso su lifstle everyeye del 18 maggio 2026

Il 9 gennaio 2025 veniva pubblicata l’intervista di Joe Rogan a Mel Gibson, per il noto podcast “Joe Rogan Experience”. Nella puntata si è parlato anche di ivermectina e benzimidazolo, che secondo l’attore sarebbero utili per curare i tumori. “Avevo tre amici malati di cancro allo stadio 4. Ora sono guariti”, ha dichiarato.

Il suo racconto, nel frattempo, ha fatto schizzare le vendite dei due farmaci. Pare infatti che le vendite siano aumentate del 99,5%, come riportato nello studio condotto dalla rivista Jama Network Open, che ha confrontato il consumo dei due medicinali prima e dopo l’intervista di Gibson.

“Deve esserci una cura”

Durante lo show, l’attore ha continuato a ripetere “This stuff works, man” ovvero “Questa roba funziona”, in riferimento all’ivermectina e al benzimidazolo.

“Non credo che esista qualcosa, fra i mali che affliggono l’umanità, che non abbia una cura naturale”, ha aggiunto. “Deve esserci qualcosa, ha senso che sia così. Non posso provarlo, ma credo proprio che ci debba essere qualcosa che cura le cose” – cura contro il cancro: ecco le 5 (incredibili) scoperte del 2025.

Il padrone di casa, Joe Rogan, si schiera concettualmente dalla sua parte e sostiene che se certi trattamenti non vengono promossi è solo una questione di profitto. “C’è sempre di mezzo il profitto. Ci sono cure efficaci che non vengono usate perché non generano profitto”, spiega.

Le vendite volano

Dalla redazione de La Repubblica ricordano che l’ivermectina viene somministrata ai cavalli per eliminare i vermi intestinali, un farmaco approvato anche per uso umano. Per quanto riguarda il benzimidazolo, invece, è usato solamente in ambito veterinario, come anestetico.

Nei primi sei mesi dalla sua pubblicazione, il video è stato cliccato da circa 60 milioni di spettatori negli Stati Uniti e ha fatto registrare un incremento del 99,5% nelle vendite dei due farmaci. Negli USA, a quanto pare, li hanno assunti 4 persone ogni 100mila, dietro prescrizione medica, evidentemente.

“Le prescrizioni di ivermectina e benzimidazolo sono raddoppiate tra il primo gennaio e il 31 luglio 2025 rispetto agli stessi mesi del 2024”, fanno sapere da Jama Network Open.

Gli studi

Nelle cellule in vitro e nelle cavie, si è osservata una certa attività antitumorale per la coppia di medicinali, sottolineano da Jama. Studi più approfonditi sono già stati annunciati dal National Cancer Institute americano.

È bene ricordare che prima di arrivare alla somministrazione per gli esseri umani, pure se in via sperimentale, ciascun farmaco deve superare dei test di tossicità. Prove che la combinazione di ivermectina e benzimidazolo non hanno mai passato ufficialmente, a livello scientifico.

“Malati di cancro rinunciano ai trattamenti”

Il fenomeno più preoccupante è che tanti pazienti malati di cancro stanno rinunciando alle terapie, dopo aver ricevuto la prescrizione dei due fermaci. E non è da escludere che l’intervista di Joe Rogan a Mel Gibson abbia fatto la differenza, considerando che il medicinale è stato prescritto soprattutto a bianchi, maschi e abitanti del sud degli Stati Uniti.

Già durante la pandemia di Covid si registrarono casi di sovradosaggio, perché l’ivermectina fu promossa sui social come cura fai da te. “Il tasso elevato di prescrizioni fra i pazienti con il cancro è molto preoccupante”, affermano gli autori di Jama, tra cui Michelle Rockwell, esperta di salute della Virginia Tech che si era occupata dell’argomento all’epoca.

“Persone che fronteggiano malattie potenzialmente mortali rischiano di rinunciare ai trattamenti convenzionali, sostituendoli con terapie non confermate, che potrebbero permettere alla loro malattia di progredire”, aggiungono.

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