COMUNICATO STAMPA

13 maggio 2026

AISFPRO Lazio entra nella formazione medica istituzionale: prima lezione sull’informazione scientifica del farmaco

AISFPRO Lazio entra nella formazione medica istituzionale. Il 13 maggio l’associazione ha tenuto la sua prima lezione formale nell’ambito di un Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con un seminario sull’informazione scientifica del farmaco e del parafarmaco, sui fondamenti della disciplina e sul ruolo determinante della farmacovigilanza. Un risultato che dimostra la capacità di AISFPRO Lazio di cominciare a costruire relazioni istituzionali concrete e di affermarsi come interlocutore autorevole nella preparazione dei futuri medici di medicina generale.

A rappresentare l’associazione, Mario Pescheta, Presidente di AISFPRO Lazio, e Paolo Petta, Presidente della Sezione Provinciale di Frosinone. Esperti della disciplina e professionisti del territorio: persone che conoscono dall’interno gli stessi spazi in cui i futuri MMG si troveranno a lavorare: lo studio medico, il distretto, la filiera della cura, e che hanno portato questa realtà concreta dentro un’aula. Gli specializzandi del terzo anno hanno risposto con domande, osservazioni e prime considerazioni: un confronto autentico, tra professionisti della salute.

MMG e ISF si incontrano ogni giorno, eppure la loro relazione professionale era rimasta finora fuori dai percorsi di specializzazione. AISFPRO Lazio ha scelto di portarla dentro, costruendo rapporti istituzionali che restano.

La direzione è chiara: che ogni scuola di specializzazione del Lazio diventi un luogo in cui l’ISF viene conosciuto prima ancora di essere incontrato.

Quando ISF e MMG si riconoscono come parte dello stesso percorso di cura, a guadagnarci sono i pazienti. Ed è esattamente questo che AISFPRO Lazio sta costruendo.

Contatti

Mario Pescheta: presidenza.aisfprolazio@gmail.com

Paolo Petta: aisfpro.frosinone@gmail.com

Comunicato AIISFPRO Lazio

– Federata Fedaiisf –