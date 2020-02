Tragico incidente sull’A14. Muore l’ISF Diego Di Pizio

Schianto mortale oggi sull’autostrada A14, la vittima si chiamava Diego Di Pizio

Schianto mortale sull’autostrada A14, identificato il nome della vittima: si chiamava Diego Di Pizio, informatore scientifico del farmaco per la linea oncologica Amgem, aveva 57 anni ed era di Giulianova

L’uomo, alla guida di una Bmw X1, oggi pomeriggio è andato a sbattere contro il rimorchio di un Tir al Km 369 in direzione Nord, poco prima dell’uscita Città Sant’Angelo-Pescara Nord. Secondo le prime informazioni l’auto condotta dal 56enne giuliese avrebbe tamponato il Tir fermo in colonna per l’uscita obbligatoria a Pescara Nord.

L’impatto, purtroppo, non gli ha lasciato scampo, e così Di Pizio è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, che con l’ausilio di cesoie e divaricatori idraulici hanno estratto il conducente collaborando con il 118 e la polizia stradale, per poi rimuovere i mezzi incidentati. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale.