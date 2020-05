Treviso. Ricostituita la Sezione AIISF federata Fedaiisf

Con grande gioia vi comunico la ricostituzione della sezione AIISF di Treviso.

Il Consiglio Direttivo è composto dalle seguenti persone:

Presidente: Filippo Bellin

Vice Presidente: Anna Martini

Segreteria Mariangela Renosto

Tesoriera Veronica Colle

Consigliere Ennio Costa

Consigliere Roberto Minniti

Consigliere Adriano Rossi

Filippo Bellin

335/7941293

È con grande piacere che facciamo i complimenti e le congratulazioni per la vostra elezione e per la rinascita della storica sezione di Treviso. Un augurio particolare di buon lavoro in questo difficile momento per tutta la categoria