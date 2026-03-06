Triste notizia dalla Sez. AIISF di Brescia. Ci ha lasciato il collega Paolo Manini

Dalla Sez. AIISF di Brescia ci è giunto un triste comunicato:

Nella giornata di oggi abbiamo avuto la triste notizia della morte di un nostro amico e caro collega, Paolo Manini. Una persona disponibile, generosa e stimata per la sua dedizione e umanità.

Noi colleghi tutti di Brescia ci uniamo, con grande commozione, al dolore della famiglia.

Paolo Manini, informatore scientifico del farmaco, con generosità e altruismo era impegnato in varie associazioni di volontariato. Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti alla notizia della sua morte, ad iniziare dall’Amministrazione comunale di Collebeato (BS) di cui era vicesindaco.

Paolo Manini si è spento a 65 anni dopo avere affrontato una lunga malattia. “Un grande esempio di partecipazione, passione politica e impegno per il bene comune”, si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale di Collebeato (BS).

Lascia la moglie Angela, le figlie Eleonora con Damiano, Caterina con Matteo e Asia, il cognato Paolo, i nipoti e i parenti tutti.

Dal 2021 ricopriva il ruolo di vicesindaco e assessore con deleghe alla cultura, alla biblioteca, allo sport e alle associazioni.

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale, a nome di tutta la Comunità, esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia.

In segno di cordoglio e partecipazione al lutto, le bandiere del municipio sono poste a mezz’asta.

La camera ardente sarà allestita presso l’Aula consiliare “Sala della Pace” con il seguente orario: 9:00-19:00.

I funerali avranno luogo nella Chiesa Parrocchiale di Collebeato lunedì 9 marzo alle ore 10:00 partendo dall’Aula consiliare “Sala della Pace”.

Con Ordinanza il Sindaco ha dichiarato lutto cittadino per il giorno 9 marzo 2026.

La Redazione Fedaiisf e gli ISF tutti si uniscono al dolore dei colleghi bresciani e esprimono il loro cordoglio e vicinanza ai familiari del caro Paolo