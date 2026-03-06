NewsNews fedaiisf

Triste notizia dalla Sez. AIISF di Brescia. Ci ha lasciato il collega Paolo Manini

Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf8 ore fa
228 1 minuto di lettura

Dalla Sez. AIISF di Brescia ci è giunto un triste comunicato:

Nella giornata di oggi abbiamo avuto la triste notizia della morte di un nostro amico e caro collega, Paolo Manini. Una persona disponibile, generosa e stimata per la sua dedizione e umanità.

Noi colleghi tutti di Brescia ci uniamo, con grande commozione, al dolore della famiglia.

Paolo Manini, informatore scientifico del farmaco, con generosità e altruismo era impegnato in varie associazioni di volontariato. Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti alla notizia della sua morte, ad iniziare dall’Amministrazione comunale di Collebeato (BS) di cui era vicesindaco.

Paolo Manini si è spento a 65 anni dopo avere affrontato una lunga malattia. “Un grande esempio di partecipazione, passione politica e impegno per il bene comune”, si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale di Collebeato (BS).

Lascia la moglie Angela, le figlie Eleonora con Damiano, Caterina con Matteo e Asia, il cognato Paolo, i nipoti e i parenti tutti.

Dal 2021 ricopriva il ruolo di vicesindaco e assessore con deleghe alla cultura, alla biblioteca, allo sport e alle associazioni.

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale, a nome di tutta la Comunità, esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia.
In segno di cordoglio e partecipazione al lutto, le bandiere del municipio sono poste a mezz’asta.

La camera ardente sarà allestita presso l’Aula consiliare “Sala della Pace” con il seguente orario: 9:00-19:00.

I funerali avranno luogo nella Chiesa Parrocchiale di Collebeato lunedì 9 marzo alle ore 10:00 partendo dall’Aula consiliare “Sala della Pace”.

Con Ordinanza il Sindaco ha dichiarato lutto cittadino per il giorno 9 marzo 2026.

La Redazione Fedaiisf e gli ISF tutti si uniscono al dolore dei colleghi bresciani e esprimono il loro cordoglio e vicinanza ai familiari del caro Paolo

Tag
Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf8 ore fa
228 1 minuto di lettura
Foto di Redazione Fedaiisf

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

Articoli correlati

L’ESPRESSO. C’è un mercato parallelo dei farmaci che ci danneggia tutti. Ma è legale (e vale miliardi)

12 Luglio 2018

Farmaci difettosi. Aifa, stop all’uso del medicinale Ebixa 5 mg

19 Dicembre 2014

È uscito il numero 17 della Newsletter FEDAIISF inviato ai colleghi in regola con la quota associativa 2018

19 Giugno 2018

Oggi la firma ufficiale delle parti del nuovo contratto nazionale chimico-farmaceutico

22 Marzo 2016
Pulsante per tornare all'inizio
Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco