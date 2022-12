Webinar Confconsumatori: “Prima E Dopo La Truffa Digitale”. Martedì 20 Dicembre alle 15,30

Le truffe digitali sono il lato oscuro della digitalizzazione, un fenomeno, purtroppo, molto diffuso e in costante evoluzione. Occorre accrescere la consapevolezza e le competenze digitali dei cittadini per prevenire e arginare le minacce informatiche, sempre più sofisticate. Per questo Confconsumatori, nell’ambito dell’iniziativa “Chi ha paura del web”, organizza martedì 20 dicembre alle 15,30 il webinar dal titolo “Prima e dopo la truffa digitale: strumenti di tutela per il cittadino”: l’evento, aperto a tutti i cittadini, offrirà una panoramica sulle truffe di nuova generazione, con un occhio anche a quello che accade all’estero (che presto potrebbe riguardare anche noi), e fornirà indicazioni e consigli utili sia per prevenire i rischi, sia per tutelarsi dai danni da frode digitale; sarà possibile anche rivolgere domande agli esperti.

COME PARTECIPARE: L’evento sarà interamente online sulla piattaforma Zoom. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, ma occorre registrarsipreventivamente a questo LINK o contattando i seguenti recapiti: ufficiostampa@confconsumatori.it e 0521/231846.

IL PROGRAMMA – Dopo i saluti di Mara Colla, presidente onorario di Confconsumatori, i primi interventi si concentreranno sugli strumenti preventivi e sugli accorgimenti per limitare il rischio di subire truffe digitali.

Interverranno: Romano Stasi, Direttore Operativo CERTFin, per illustrare la campagna di awareness “I Navigati”; Elena Farinella, Presidente, e Adriano Bottazzi, Segretario Generale di ACFE Italy Chapter, che parleranno del QRishing, truffa emergente a livello internazionale, e Vito Giordano, criminologo informatico, che fornirà strategie per proteggere i propri dati. Nella seconda parte dell’evento Antonio Pinto, esperto di Confconsumatori e Componente del Comitato degli Operatori di Mercato e Intermediari presso Consob, affronterà il tema della tutela dei consumatori truffati. Gli interventi saranno moderati dal giornalista Riccardo Quintili che darà anche spazio alle domande del pubblico. Le conclusioni, infine, saranno affidate a Marco Festelli, presidente nazionale di Confconsumatori.

CHI HA PAURA DEL WEB – Si chiama “Chi ha paura del web?” l’iniziativa di Confconsumatori nata per aiutare le persone ad affrontare le paure che limitano un utilizzo efficace delle risorse digitali. Il progetto, finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico (con fondi di cui alla L. 388/2000 – anno 2021), si articola in numerose attività informative e formative, pensate per spingere il cittadino a superare i propri limiti e a sfruttare a pieno le potenzialità di internet proteggendosi, al contempo, dai rischi crescenti. “Chi ha paura del web?” aderisce inoltre a Repubblica Digitale.

Ricevuto in Redazione 16 dicembre 2022