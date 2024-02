20 febbraio, Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale socioassistenziale e del volontariato

La Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, si celebra il 20 febbraio di ogni anno. Promossa dal regista Ferzan Ozpetek e da Mogol, la giornata è stata istitutita con la Legge 13 novembre 2020 “per onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus”.

La scelta del 20 febbraio non è casuale. Il 20 febbraio è il giorno in cui a Codogno venne scoperto il “paziente uno”, il 38enne attaccato dal virus SARS-CoV-2, che ora sta bene ed è tornato alla sua vita normale.

Per approfondire

Ministero della Salute

Il prossimo 20 febbraio la FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri celebrerà la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, istituita per legge quale riconoscimento della attività svolta dagli operatori sanitari a tutela della salute dei cittadini.

Quest’anno l’appuntamento è per martedì 20 febbraio, dalle ore 9.30 alle 13.00, presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, Roma. Il complesso ospedaliero di Santo Spirito in Sassia è considerato il più grande e antico ospedale d’Europa e uno storico luogo di cura, e perciò significativo e consono all’intento della Giornata.

Ha confermato la sua presenza il Ministro della Salute Orazio Schillaci.

Nel corso della mattinata, che sarà condotta da Maria Carfora, volto e voce nota di Rai Italia e Radio Rai, e che si concluderà con un concerto dell’Orchestra ICO 131 della Basilicata, diretta dal Maestro Francesco Zingariello, saranno premiati i vincitori del Concorso letterario “Il Sollievo della Sofferenza”, aperto a tutti i medici e gli odontoiatri italiani, istituito quest’anno dalla FNOMCeO con l’obiettivo di far emergere all’interno del rapporto medico-paziente quei sentimenti ed emozioni che sono parte integrante dell’umanizzazione delle cure e che costituiscono per il medico lo strumento per comprendere la sofferenza.

Saranno inoltre presentati, alla presenza del Maestro Ferzan Ozpetek, ideatore e promotore della Giornata insieme al Maestro Mogol, il documentario “Storia di un sogno” e la nuova campagna della FNOMCeO sul significato della Professione medica.

Redazione FNONCeO

notizie correlate: Corsie Sistine, Santo Spirito in Sassia – Roma