24 Ore Ricerche e Studi. Report sulla farmaceutica

Farmaceutica, saldo import-export Italia positivo: 4,3 miliardi nel 2020

Federfarma – 04/02/2022

Ammonta a 4,3 miliardi il saldo 2020 dell’import-export farmaceutico in Italia. Le prime quattro società farmaceutiche non quotate, sono infatti nella top ten europea del settore per ricavi.

È quanto emerge dal nuovo report a cura di “24 Ore Ricerche e Studi”, dedicato al settore della farmaceutica, che evidenzia come siano oltre 1.000 le aziende del Pharma che hanno registrato più di 20 milioni di ricavi in Europa. Le sole società farmaceutiche contano 617 mln di ricavi, di cui 100 mln per ricerca e biotech.

Partendo dal mercato italiano, l’Ufficio studi del Gruppo 24 Ore, nel suo rapporto, sviluppa la ricerca a livello europeo e mondiale, prendendo in esame i dati di bilancio più rilevanti delle prime 20 aziende in Italia, delle prime 30 in Europa e delle prime 50 nel mondo. Nel rapporto, per le società quotate in borsa, vengono indicate anche le stime di consensus degli analisti sul futuro.

24 Ore Ricerche e Studi, la struttura del Gruppo 24 Ore che analizza i vari settori e mercati dal punto di vista economico e finanziario, presenta il nuovo report dedicato al settore Farmaceutica. Partendo dal mercato italiano l’Ufficio Studi sviluppa la ricerca a livello europeo e mondiale. – Italia – Europa (Francia e Germania) – Mondo (Stati Uniti, Cina, Giappone) Lo studio prende in considerazione i più rilevanti dati di bilancio storici per le prime 20 aziende in Italia, le prime 30 in Europa e le prime 50 nel mondo (per le società quotate vengono indicate anche le stime di consensus degli analisti sul futuro). A cura di Valuecube è l’analisi dei settori industriali tramite un originale approccio metodologico che opera su base storica e previsionale. La metodologia di analisi consente di ricavare indicatori di performance e di rischio settoriali, con cui effettuare analisi di benchmarking delle singole aziende. Strategic Management Partners descrive i principali trend e delinea le priorità dei CEO. E’ fornita un’ampia disclosure sulle più importanti società non quotate italiane, europee e mondiali e sulle più recenti e rilevanti operazioni di M&A nel settore Farmaceutica. Un focus specifico è dedicato alle società produttrici di farmaci e vaccini contro il Covid-19, con dati finanziari ed economici. CONSULTA L’INDICE: clicca qui

