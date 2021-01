Calabria. Le Sezioni federate Fedaiisf al delegato regionale emergenza Covid-19

Che gli Informatori Scientifici del Farmaco Calabresi (circa 1500 unità) siano al più presto sottoposti alla somministrazione del vaccino anti-CoViD19, alla stregua di tutti gli altri operatori sanitari calabresi. La sicurezza di questi Professionisti risulta di fondamentale importanza in quanto il loro posto di lavoro è esattamente il medesimo di quello di tutti gli altri operatori sanitari, ovvero cliniche, ospedali, ambulatori medici. D’altronde, é ormai ampiamente dimostrato, che non vi è modo alternativo altrettanto efficace, per veicolare a tutti i medici, le giuste informazioni riguardanti le innumerevoli novità scientifiche relative adesso anche ai nuovi vaccini ed anticorpi monoclonali studiati. Professionisti che troppo spesso, in questo periodo di pandemia, si vedono precluso inspiegabilmente l’accesso nelle strutture, nonostante hanno ricevuto più che adeguata formazione circa l’adozione di severi protocolli di sicurezza ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, al termine della quale sono stati sottoposti a test di verifica. Al contrario, figure professionali così preparate, possono essere considerate utili non solo per il capillare lavoro di informazione che svolgono verso gli operatori sanitari, ma anche per una conseguente e naturale opera di informazione e controllo, nei confronti di figure non sanitarie che frequentano corridoi e sale d’attesa senza rispettare le norme del vivere civile comunitario , che soprattutto questo periodo, impone.