Sez. AIISF. Accesso degli ISF al Policlinico “Madonna della Consolazione” di Reggio Calabria

Dopo mesi di interlocuzioni intercorse tra il Consiglio Direttivo della Sezione AIISF “Seby Trapani” di Reggio Calabria e la Direzione del Policlinico “Madonna della Consolazione” di Reggio Calabria e la successiva intermediazione dello Studio Legale “Avv. Carmen Agnello” di Messina, si è giunti ad un accordo per il quale, diversamente dal periodo pandemico, si autorizzano gli ISF ad accedere presso la struttura sanitaria per consentire loro di incontrare i Medici e svolgere regolarmente l’attività di informazione scientifica in adeguati spazi dedicati.

Direttivo Sezione AIISF “Seby Trapani” di Reggio Calabria

