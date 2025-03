A Cosmofarma informatori scientifici a confronto sulle sfide dell’IA Convegno Fedaiisf su “Informazione scientifica presente e futuro”

Indicazioni per raggiungere la fiera

L’area fieristica di Bologna è facilmente raggiungibile dall’Italia e dall’estero in aereo, in treno, in bus o in automobile. Il quartiere è ben servito dai mezzi pubblici locali e dispone di un’ampia area destinata al parcheggio auto.

In questa sezione puoi trovare tutte le informazioni utili per raggiungere Cosmofarma Exhibition, qualunque sia la città di partenza.