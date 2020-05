Accordo Alfasigma su premio partecipazione. Due giornate di formazione “Remote Effective Call” per gli ISF

Gruppo Alfasigma verbale su premio di Partecipazione VERBALE DI INCONTRO DEL 26 MAGGIO 2020 – documento integrale Sotto un estratto

In data odierna si sono incontrate in videoconference la DA di Alfasigma S.p.A., le OO.SS. Nazionali Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL, le OO. SS. Provinciali di Milano, Bologna, Roma, Pescara e le RSU di Milano, della FOE, Bologna, Pomezia e Alanno.

L’Azienda ha illustrato i risultati raggiunti per il Premio di partecipazione “aggiuntivo” 2019 per gli uffici di Milano, Bologna e Pomezia e le Parti hanno ampiamente discusso a riguardo sui relativi parametri quali Assiduità al lavoro, Riduzione ore Ferie arretrate anni precedenti e Riduzione ore Straordinario procapite.

(… omissis…)

Le Parti, inoltre, hanno proceduto alla definitiva consuntivazione del Premio di Partecipazione 2019, che conferma i dati già illustrati a marzo scorso, in riferimento ai due parametri del Fatturato aziendale e del Risultato operativo lordo al netto dei costi di R&D.

Gli obiettivi fissati per il 2019 erano i seguenti: Fatturato aziendale

Risultato operativo lordo al netto dei costi di R&D Gli obiettivi raggiunti per il 2019 sono i seguenti: Fatturato aziendale

Risultato operativo lordo al netto dei costi di R&D € 876.942.000,00 € 268.856.000,00 € 860.718.000,00 € 265.603.000,00 Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti al 98%, il che in termini economici si traduce per i due parametri, rispettivamente: Fatturato aziendale € 480,60 lordi

Risultato operativo lordo al netto dei costi di R&D € 529,40 lordiper un totale di € 1.010,00 lordi come valore economico, parametrato al livello D, del Premio maturato e determinato dalla somma dei valori corrispondente ai due indicatori suddetti.Per quanto sopra, con la retribuzione del prossimo mese di luglio, secondo quanto previsto dall’Accordo integrativo e di armonizzazione, sarà corrisposto la seconda tranche del valore di € 303,00 lordi, pari al 30% del Premio maturato in considerazione del fatto che la prima tranche del valore lordo di € 707,00 è già stata erogata unitamente alle competenze di marzo.Il saldo del Premio di partecipazione 2019 potrà essere convertito, in tutto o in parte, in beni e/o servizi Welfare di cui all’art. 51 e 100 TUIR, secondo quando previsto dall’accordo integrativo del 18/03/2019.Per i lavoratori che aderiranno a tale iniziativa, il conseguente ammontare individualmente spettante sarà incrementato attraverso un ulteriore apporto a carico azienda pari al 10%.Tale opzione potrà essere effettuata nel portale a partire dalla settimana dell’8 giugno p.v. e fino al 14 luglio p.v. (salvo diversa indicazione) a seguito di apposita comunicazione da parte della Direzione del Personale. Le Parti, inoltre, hanno discusso ulteriormente sulla ripresa dell’attività della informazione scientifica. In particolare, la formazione sulle REC (Remote Effective Call) si svolgerà per tutta la FOE in due giornate, a partire dal 3 giugno, con completamento entro il 12 giugno. Le Parti, infine, in considerazione della situazione di carattere eccezionale verificatasi nel 2020, si danno appuntamento nel prossimo mese di luglio per la verifica dei parametri del Premio di Partecipazione 2020.

Le Parti, nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese (COVID-19) e delle conseguenti limitazioni a riunioni, assemblee, assembramenti, ecc., confermano che la discussione si è svolta con modalità in remoto, compreso l’inoltro e lo scambio di documenti. Letto, confermato e sottoscritto. p. ALFASIGMA S.p.A. Francesco Bonvicini, Maria Verdone, Mariano Leone, Pasquale De Lisa, Antonio Lecca, Claudio Fraboni, Enzo Todaro, Sandro Tiberi OO.SS. Nazionali Filctem CGIL Aldo Zago, Femca CISL Lorenzo Zoli, Uiltec UIL Daniele Bailo OO.SS. Provinciali Milano, Bologna, Roma, Pescara

RSU FOE, RSU Milano, RSU Bologna, RSU Alanno, RSU Pomezia Il comunicato congiunto sindacale

Un programma aziendale che sta già dando i primi frutti. “#Restart – ha dichiarato Colli AD – sta procedendo e a breve riattiveremo i colleghi dell’Informazione medico-scientifica che sono stati in cigo per un paio di mesi e che faranno un intenso periodo di formazione. Per loro ripartendo l’obiettivo è quello di affiancare i medici in questo periodo fondamentale perché possano garantire la cura a tutti i pazienti cronici, e non solo”.