Aggiornamento: sono 1.100 i medici e gli odontoiatri non vaccinati sospesi. Atteso il DPCM per rinnovo CCEPS

Sono attualmente 1.100 i medici e gli odontoiatri sospesi ai sensi del DL 44 per non essersi ancora vaccinati. A comunicarlo la FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, che ha ricevuto oggi un cospicuo aggiornamento da parte degli Ordini territoriali. In tutto le sospensioni sono state sinora 1.390, delle quali 290, più del 20%, revocate perché i medici si sono vaccinati.