AIFA. Aggiornato il Servizio Online “IMS – Informatori Scientifici”,

Aggiornamento Domande & Risposte sul Servizio Online “IMS – Informatori Scientifici”
Decorsi due anni dalla prima pubblicazione del documento di Domande & Risposte sul Servizio Online “IMS – Informatori Scientifici”, anche sulla base dei risultati dell’attività di monitoraggio sulla pubblicità dei medicinali in Italia, sono state aggiornate alcune indicazioni fornite in precedenza.
Il Documento ha l’obiettivo di fornire chiarimenti sulla pubblicità dei medicinali presso gli operatori sanitari disciplinata dal Titolo VIII del d.lgs. 219/2006 e agevolare le imprese farmaceutiche utenti del Servizio Online “IMS – Informatori Scientifici”.
AIFA – Pubblicato il: 08 settembre 2025
Domande & Risposte attinenti al Servizio Online “IMS – Informatori Scientifici” e alle questioni pertinenti alla relativa materia – Ver. 08092025
Nota: MP: materiale promozionale