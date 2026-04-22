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AIFA pubblica il Rapporto regionale sull’uso dei farmaci

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Uso dei farmaci: online i Rapporti regionali 2024

AIFA – 21 aprile 202

L’analisi dell’uso dei farmaci rappresenta uno degli strumenti principali per valutare l’efficienza e l’equità del sistema sanitario. In quest’ottica l’AIFA pubblica i Rapporti regionali sul consumo dei farmaci, una descrizione analitica e dettagliata dell’uso dei farmaci nel contesto regionale nel corso del 2024.

L’analisi copre l’intero sistema di erogazione dei medicinali: per ogni Regione è stato elaborato un report sulla medesima base dati utilizzata per il Rapporto OsMed 2024, con informazioni che consentono di ricostruire l’assistenza farmaceutica regionale in ambito territoriale e ospedaliero, sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale che tramite l’acquisto privato da parte del cittadino.

I Rapporti offrono così una fotografia dettagliata dei consumi e della spesa farmaceutica a livello regionale; i dati sono organizzati per categorie terapeutiche e principi attivi, con l’individuazione dei farmaci a maggiore impatto economico e a più ampia diffusione prescrittiva, accompagnati dal confronto con l’anno precedente e con la media nazionale. Questo consente di evidenziare specificità territoriali, trend in evoluzione e possibili aree di miglioramento.

In particolare, i dati sono presentati per sottogruppi di farmaci a maggior prescrizione nel 2024, come antibiotici, oncologici e farmaci per l’ipertensione, e includono un focus su biosimilari ed equivalenti – sempre nel confronto con la media nazionale – e sul consumo dei farmaci sottoposti a Note AIFA.

Sul piano metodologico si è fatto ricorso al flusso OsMed per l’analisi dei consumi in regime di assistenza convenzionata e al flusso della Tracciabilità del Farmaco per i consumi dei farmaci acquistati dalle strutture sanitarie e per la valutazione dell’acquisto a carico del cittadino, relativamente ai farmaci consegnati presso le farmacie territoriali pubbliche e private.

I Rapporti regionali permettono inoltre di analizzare le componenti che determinano le variazioni della spesa, cercando di offrire alle Regioni e alle Province Autonome un quadro utile per orientare le politiche del farmaco e rafforzare l’efficienza dell’assistenza.

I Rapporti regionali forniscono una descrizione analitica e dettagliata dell’uso dei farmaci, nel contesto delle Regioni, nel corso del 2024.

Per ogni Regione è stato elaborato un report sulla medesima base dati utilizzata per il Rapporto OsMed 2024, con informazioni che consentono di ricomporre l’assistenza farmaceutica regionale in ambito territoriale e ospedaliero, sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale che tramite l’acquisto privato da parte del cittadino.

Nei Rapporti sono presentate le analisi ritenute di maggior impatto ai fini delle decisioni locali: si descrivono i dati di spesa e consumo, relativi sia all’assistenza convenzionata sia all’acquisto da parte delle strutture sanitarie pubbliche, con diversi livelli di aggregazione.

Queste analisi dettagliate rappresentano uno strumento di benchmark tra le diverse Regioni e all’interno delle stesse, con l’obiettivo di contribuire all’individuazione delle aree di maggiore criticità, di consentire un’allocazione più efficiente e più mirata delle risorse in ambito farmaceutico, migliorando l’uso dei farmaci nella popolazione.

L’analisi, sia in regime di assistenza convenzionata che per quanto riguarda gli acquisti a carico dei cittadini, si basa su dati provenienti dal flusso OsMed e dalla Tracciabilità del farmaco, offrendo una visione completa dell’assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera.

AIFA – Pubblicato il: 21 aprile 2026

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