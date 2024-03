AIISF Foggia. Targa per colleghi che vanno in pensione

Qualche tempo fa la Sezione AIISF Foggia, Federata Fedaiisf, ha premiato la fedeltà associativa di alcuni informatori che sono andati in pensione e che sono sempre stati iscritti AIISF.

Una targa anche ad Antonio Mazzarella, Presidente Federale Fedaiisf, per il suo impegno a livello nazionale.

La targa per i neopensionati rappresenta l’apprezzamento per i tanti anni di impegno e dedizione. Anche per loro è arrivata la meritata pensione! E i colleghi li omaggiano con questo simbolico riconoscimento.

… e un informatore, anche se pensionato, rimane sempre un informatore!