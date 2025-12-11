AIISF Ferrara. Rinnovato il Direttivo sezionale. Alessia Cipriani confermata Presidente

Il 10 dicembre u.s. si è tenuta l’Assemblea sezionale AIISF Ferrara, federata Fedaiisf. L’Assemblea ha approvato il bilancio consuntivo ed ha proceduto alla votazione per il rinnovo del Direttivo.
Sono risultati eletti:
Presidente Alessia Cipriani
Vice presidente Stefano Pozzati
Segretario Matteo Rizzo
Tesoriere Elena Crespi
Consiglieri
Riccardo Gaiba
Claudia Carli
Caterina Accorsi
Beatrice Schettini
Salvatore Genovese
Raffaella Gualandi
Alessandra Ferrozzi
Al nuovo Direttivo migliori auguri di buon lavoro da parte della Redazione Fedaiisf