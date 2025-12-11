AIISF Ferrara. Rinnovato il Direttivo sezionale. Alessia Cipriani confermata Presidente

Il 10 dicembre u.s. si è tenuta l’Assemblea sezionale AIISF Ferrara, federata Fedaiisf. L’Assemblea ha approvato il bilancio consuntivo ed ha proceduto alla votazione per il rinnovo del Direttivo.

Sono risultati eletti:

Presidente Alessia Cipriani

Vice presidente Stefano Pozzati

Segretario Matteo Rizzo

Tesoriere Elena Crespi

Consiglieri

Riccardo Gaiba

Claudia Carli

Caterina Accorsi

Beatrice Schettini

Salvatore Genovese

Raffaella Gualandi

Alessandra Ferrozzi

Al nuovo Direttivo migliori auguri di buon lavoro da parte della Redazione Fedaiisf