AIISF Sardegna. Corso BLSD- PBLSD per ISF

Oggi (5 ottobre 2024) abbiamo partecipato al corso BLSD – PBLSD con colleghi arrivati da più province. Un sabato dedicato all’insegna della formazione e della solidarietà.

“Il corso è stato condotto magistralmente dagli istruttori della RE-HEART Stefania e Antonello che ringraziamo per la preparazione e la grande professionalità. Grazie ai colleghi che hanno partecipato, per l’interesse manifestato, per la sensibilità e per aver dedicato un sabato a questo utile servizio.”

Comunicato AIISF Sardegna

Federata Fedaiisf